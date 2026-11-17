У вівторок, 17 листопада, збірна України з футболу зіграє проти Грузії у межах Ліги націй. Це буде останній поєдинок "синьо-жовтих" у 2026 році.

Матч Україна – Грузія розпочнеться о 21:45 та відбудеться у місті Кошиці (Словаччина), повідомляє 24 Канал.

Матч України можна переглянути онлайн і по телебаченню

Стежити за грою у прямому ефірі можна онлайн і по телебаченню.

Зокрема, поєдинок транслюватимуть безплатно в прямому ефірі на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Також зустріч можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, "ТБ + Кіно" та "Спорт".

На платформі трансляція буде доступна в розділі "Спорт" (підрозділ "Футбол"), на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на спеціальних поп-ап каналах у розділі "Телебачення", які з'являться в день подій.

Який результат задовольнить Україну

Протистояння України та Грузії стане визначальним у боротьбі за третю позицію в групі Ліги націй. Обидва колективи вже не зможуть змінити становище двох лідерів квартету – Північної Ірландії та Угорщини, тому зосередяться на збереженні своїх позицій.

Для українців майбутня зустріч має принципове значення. Після серії невдалих результатів команда Андреа Мальдери прагнутиме перервати негативну тенденцію та завершити груповий етап на позитивній ноті. Особливої мотивації додаватиме й бажання уникнути додаткового протистояння за збереження місця у своєму дивізіоні.

Грузинська збірна, своєю чергою, опинилася в ситуації, коли компромісний результат її не влаштує. Гостям доведеться діяти максимально рішуче, адже лише три очки дозволять Грузії виконати поставлене завдання

Попередня зустріч суперників не визначила сильнішого: команди розійшлися миром із рахунком 0:0. Тож майбутній матч стане черговою можливістю для обох збірних довести свою перевагу в очному протистоянні.