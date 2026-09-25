"Їм байдуже": Олійникова різко наїхала на Калініну та емоційно висловилась про невиклик у збірну

Тенісна збірна України відправилась на престижний жіночий турнір Кубок Біллі Джин Кінг. Наставник команди Ілля Марченко викликав чотирьох тенісисток.

Резонансною стала ситуація з невикликом у збірну Олександри Олійникової. Тенісистка повідомила, що її відчепили від заявки в останній момент, повідомляє 24 Канал.

Як Олійникова атакувала Калініну

Натомість серед викликаних гравців була Ангеліна Калініна. У себе в інстаграм Олійникова прокоментувала цю ситуацію та обурилась виборм саме на користь Ангеліни.

В моїй галереї є фото з моїх поїздок у Краматорськ цього року. Ситуація в місті погіршилася. Один із головних спонсорів цього – "Газпром". Мене замінили на гравчиню, яка добровільно обрала собі напарницю, що радо поїхала на турнір цієї компанії. При цьому я навіть не впевнена, що вона хоч на одному з хардових турнірів виступила успішніше в цьому сезоні. Фінальний склад коментувати не буду. Мене це дуже сильно розгойдало ментально, коли я розумію, що їм байдуже. Але зараз я вважаю, що те, що я не поїхала в збірну, це на краще,

– написала Олійникова.



Пост Олександри Олійникової на фоні знімків з Краматорська / фото з інстаграму Олександри

Що не так із Калініною

Таким чином, Олександра натякнула саме на Калініну. Адже Ангеліна грала на US Open в парному турнірі із угорською спортсменкою Анною Бондар.

Вже після початку повномасштабної війни тенісистка їздила в Росію на виставковий турнір. У грудні 2022-го Бондар взяла участь у "Турнірі Північної Пальміри" в Санкт-Петербурзі, який фінансувала компанія "Газпром".

Зазначимо, що українки успішно стартували у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг 2026. У чвертьфіналі наші тенісистки переграли Бельгію з рахунком 2:1.

В 1/2 фіналу наша команд поміряється силами з Італією, яка є чинною тріумфаторкою змагання. Раніше Олійникова оголосила про створення благодійного фонду.