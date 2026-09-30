Де дивитися онлайн матч Україна – Північна Ірландія

Збірна України з футболу 2 жовтня зіграє у третьому турі Ліги націй УЄФА. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Північної Ірландії.

Зустріч відбудеться у Трнаві (Словаччина) на стадіоні імені Антона Малатинського, повідомляє 24 Канал. Початок матчу Україна – Північна Ірландія о 21:45 за київським часом.

Україна – Північна Ірландія: коли дивитися матч Ліги націй

У сезоні 2026/2027 офіційним транслятором Ліги націй в Україні є медіасервіс MEGOGO, який і покаже гру "синьо-жовтих" проти Північної Ірландії.

Поєдинок можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТБ + Кіно" та "Спорт".

Трансляція також буде доступна в розділі "Спорт" та на окремих тимчасових каналах, які з'являться на платформі в день матчів.

Зауважимо, матч можна буде безплатно подивитися на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Перед трансляцією на медіасервісі розпочнеться передматчева студія MEGOGO з Сергієм Лук'яненком. До обговорення поєдинку долучаться футбольний функціонер Олександр Головко та журналіст та коментатор Дмитро Шпірко, а коментуватимуть гру Вадим Шевякін й Ілля Дудка.

Як Україна виступає у Лізі націй

Збірні України та Північної Ірландії у цьому сезоні виступають у другій за силою Лізі B. Після двох турів обидві команди мають по 4 очки.

Нагадаємо, Україна розпочала груповий етап перемогою над Угорщиною з рахунком 1:0, а в другому турі зіграла внічию з Грузією – 0:0.

Північна Ірландія в першому турі обіграла Грузію (1:0), а в другому зіграла внічию з Угорщиною (0:0).

За підсумками двох турів Україна посідає друге місце в групі B2 Дивізіону B, а Північна Ірландія перше.