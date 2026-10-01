Україна – Північна Ірландія: о котрій годині дивитися матч Ліги націй
Збірні України та Північної Ірландії у п'ятницю, 2 жовтня, зустрінуться у другому турі Ліги націй. Команди виступають у другій за силою Лізі B.
Для України номінально це буде перший домашній матч у цій Лізі Націй – гра відбудеться у словацькій Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського, повідомляє 24 Канал.
Коли матч Україна – Північна Ірландія
Стартовий свисток у поєдинку Україна – Північна Ірландія пролунає о 21:45 за київським часом. Однак трансляція матчу зі стадіону розпочнеться дещо раніше.
Зокрема, трансляції поєдинку на медіасервісі MEGOGO, передуватиме передматчева студія з Сергієм Лук'яненком, яка розпочнеться о 20:30.
Як подивитися матч України
Гру можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТБ + Кіно" та "Спорт".
Трансляція також буде доступна в розділі "Спорт" та на окремих тимчасових каналах, які з'являться на платформі в день матчів.
Додамо, поєдинок можна буде безплатно подивитися на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.
Результати України в Лізі націй
Нагадаємо, Україна розпочала груповий етап перемогою над Угорщиною з рахунком 1:0, а в другому турі зіграла внічию з Грузією – 0:0.
Як і Північна Ірландія, наша збірна набрала 4 очки, але розташовується на другій сходинці в турнірній таблиці Ліги націй.
Україна та Північна Ірландія зіграли між собою 6 матчів: "синьо-жовті" здобули 3 перемоги та тільки один раз програли. Ще два поєдинки закінчилися нічиєю.