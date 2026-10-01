Україна – Північна Ірландія: о котрій годині дивитися матч Ліги націй

Збірні України та Північної Ірландії у п'ятницю, 2 жовтня, зустрінуться у другому турі Ліги націй. Команди виступають у другій за силою Лізі B.

Для України номінально це буде перший домашній матч у цій Лізі Націй – гра відбудеться у словацькій Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського, повідомляє 24 Канал.

Коли матч Україна – Північна Ірландія

Стартовий свисток у поєдинку Україна – Північна Ірландія пролунає о 21:45 за київським часом. Однак трансляція матчу зі стадіону розпочнеться дещо раніше.

Зокрема, трансляції поєдинку на медіасервісі MEGOGO, передуватиме передматчева студія з Сергієм Лук'яненком, яка розпочнеться о 20:30.

Як подивитися матч України

Гру можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТБ + Кіно" та "Спорт".

Трансляція також буде доступна в розділі "Спорт" та на окремих тимчасових каналах, які з'являться на платформі в день матчів.

Додамо, поєдинок можна буде безплатно подивитися на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Результати України в Лізі націй

Нагадаємо, Україна розпочала груповий етап перемогою над Угорщиною з рахунком 1:0, а в другому турі зіграла внічию з Грузією – 0:0.

Як і Північна Ірландія, наша збірна набрала 4 очки, але розташовується на другій сходинці в турнірній таблиці Ліги націй.

Україна та Північна Ірландія зіграли між собою 6 матчів: "синьо-жовті" здобули 3 перемоги та тільки один раз програли. Ще два поєдинки закінчилися нічиєю.