Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу
Збірна України з футболу в п'ятницю, 2 жовтня, зіграє третій матч у новому розіграші Ліги націй УЄФА. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Північної Ірландії.
Матч відбудеться у Трнаві (Словаччина) на стадіоні імені Антона Малатинського й буде формально домашнім для "синьо-жовтих". Початок гри Україна – Північна Ірландія о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Україна – Північна Ірландія онлайн матчу
У новому сезоні Україна та Північна Ірландія виступають у другому за силою дивізіоні Ліги націй – Лізі B. За стартові два тури команди набрали по 4 очки та формально ділять лідерство у своєму квартеті.
Напередодні Україна перемогла Угорщину та розділила очки з Грузією, а Північна Ірландія навпаки – здолала грузинів, але зіграла внічию проти угорців.
Раніше команди зіграли 6 очних матчів: тричі перемогла Україна, одного разу Північна Ірландія та ще двічі була нічия.
Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу
Онлайн-трансляція матчу з'явиться у день гри.
Нагадаємо, поєдинок Україна – Північна Ірландія можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO.
Також матч можна буде безплатно подивитися на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.