5 тур УПЛ – розклад, результати матчів та відео голів
У п'ятницю, 4 вересня, розпочався 5 тур української Прем'єр-ліги з футболу, який триватиме до неділі. Центральним матчем туру стане зустріч лідера чемпіонату Карпат і чемпіона минулого сезону – Шахтаря.
Розклад матчів, а також результати та відео голів 5 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу.
Розклад і результати матчів 5 туру УПЛ
- 4 вересня
Чорноморець – Лівий Берег 0:0
Чорноморець – Лівий Берег: відеоогляд матчу
Полісся – Кудрівка (18:00)
- 5 вересня
Кривбас – Колос (13:00)
Харків – Оболонь (13:00)
Карпати – Шахтар (18:00)
- 6 вересня
Динамо – ЛНЗ Черкаси (13:00)
Верес – Зоря (15:30)
Епіцентр – Буковина (18:00)
Нагадаємо, Карпати лідер чемпіонату України та єдина команда, що не програла жодного матчу. В активі "зелених левів" 10 очок, тоді як головні переслідувачі львів'ян, Полісся і Шахтар, набрали по 9 балів.