Розклад матчів, а також результати та відео голів 5 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу.

Розклад і результати матчів 5 туру УПЛ

4 вересня

Чорноморець – Лівий Берег 0:0

Чорноморець – Лівий Берег: відеоогляд матчу

Полісся – Кудрівка (18:00)

5 вересня

Кривбас – Колос (13:00)

Харків – Оболонь (13:00)

Карпати – Шахтар (18:00)

6 вересня

Динамо – ЛНЗ Черкаси (13:00)

Верес – Зоря (15:30)

Епіцентр – Буковина (18:00)

Нагадаємо, Карпати лідер чемпіонату України та єдина команда, що не програла жодного матчу. В активі "зелених левів" 10 очок, тоді як головні переслідувачі львів'ян, Полісся і Шахтар, набрали по 9 балів.