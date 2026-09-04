Расписание матчей, а также результаты и видео голов 5-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.

Расписание и результаты матчей 5-го тура УПЛ

4 сентября

Черноморец – Левый Берег 0:0

Черноморец – Левый берег: видеообзор матча

Полесье – Кудривка (18:00)

5 сентября

Кривбасс – Колос (13:00)

Харьков – Оболонь (13:00)

Карпаты – Шахтер (18:00)

6 сентября

Динамо – ЛНЗ Черкассы (13:00)

Верес – Заря (15:30)

Эпицентр – Буковина (18:00)

Напомним, Карпаты – лидер чемпионата Украины и единственная команда, не проигравшая ни одного матча. В активе зеленых львов 10 очков, тогда как главные преследователи львовян, Полесье и Шахтер, набрали по 9 очков.