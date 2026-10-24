Наставника Баварії не пускають на роботу: що вимагають від тренера

У німецькій Баварії не дозволяють Венсану Компані повернутись до своїх обов'язків. Усе після одного інциденту, що стався на тренуванні.

Про це повідомляє акаунт Bayern & Germany в соцмережі Х. Це є продовженням того, що коуча гелікоптером госпіталізували прямо з полем прямо під час тренування Баварії.

Як почувається Компані

Як інформує джерело, Венсан Компані продовжує своє відновлення після вірусної інфекції. Коуч мюнхенців досі перебуває під наглядом лікарів.

Цікаво, що кілька днів тому бельгійський фахівець уже перебував у лікарні, де пробув ніч і пройшов обстеження. Тоді результати не виявили в тренера жодних проблем.

У Баварії разом із тим кажуть, що тренер часто мало спить і працює допізна. Попри те, що він мав проблеми зі здоров'ям він безпосередньо на полі керував тренуванням своїх підопічних. А потому вирушив спостерігати за заняттям другої команди, під час якого бельгійцю власне й стало зле.

Тепер у мюнхенському клубі наполягають, щоб наставник узяв стільки часу, скільки йому треба для повного відновлення, перед тим, як повернутись на роботу. Керівництво клубу вимагає, щоб Компані знизив навантаження та відпочив.

Що відомо про виступи Баварії цього сезону

Баварія, традиційно є головним фаворитом на перемогу в чемпіонаті Німеччини цього сезону. Щоправда після 6 турів мюнхенці не були лідерами Бундесліги. Після 5 турів турнірну таблицю взагалі сенсаційно очолював Фрайбург. Наразі ж лідерські позиції захопила Боруссія з Дортмунду.

Крім того, Баварія традиційно й одна з головних претенденток на перемогу в Лізі чемпіонів. Щоправда й у єврокубках мюнхенці поки не демонструють потужної гри. За 3 матчі вони набрали 5 очок. В останньому поєдинку в Лізі чемпіонів, зокрема, зіграли внічию з чемпіоном Англії лондонським Арсеналом.