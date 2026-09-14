Підтримали Путіна: Овечкін та шахіст з України знялись у ролику "Єдиної Росії" перед виборами

Росіяни продовжують використовувати спорт у своїй політичній пропаганді. У 2022 році місцеві команди були відсторонені від міжнародних змагань через початок повномасштабної війни в Україні.

До турнірів допускаються лише індивідуальні атлети в "нейтральному статусі". Але все одно багато російських спортсменів залишаються прихильниками війни в Україні, повідомляє 24 Канал.

Хто підтримав партію Путіна

Цими вихідними, 20 вересня, в Росії пройдуть так звані вибори у місцевий парламент. Напередодні цієї дати правляча партія "Єдина Росія" зняла пропагандистський ролик.

Участь у ньому взяли кілька відомих російських зірок спорту. В першу чергу в очі кинулась присутність хокеїста Олексндра Овечкіна, який продовжує виступати за Вашингтон Кепіталз в НХЛ.

40-річний хокеїст увійшов до "команди однодумців" голови МЗС Росії Сергія Лаврова. Інший відомий хокеїст В'ячеслав Фетісов підтримав так звану дитячу омбудсменку Марію Львову-Бєлову.



Овечкін відкрито підтримує партію Путіна / фото скріншот

Міжнародний кримінальний суд звинувачує цю особу у незаконній депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій. Нагадаємо, що Фетісов є дворазовим олімпійським чемпіоном з хокею.

Що відомо про Сергія Карякіна

Крім того, на пропагандистському відео засвітились боєць ММА Федір Ємельяненко та ексчемпіон світу з шахів Сергій Карякін. Обидва записались в "однодумці" до начальника головного штабу "Юнармії" Владислава Головіна.

Нагадаємо, що Карякін є уродженцем Криму та до 2009 року виступав під українським прапором. Потім він отримав російське громадянство та публічно вів антиукраїнську риторику.

Сергій схвалив анексію його рідного Криму, підтримав російського диктатора Володимир Путіна та неодноразово їздив на тимчасово окуповані території України. Також шахіст має власний фонд, який збирає гроші на допомогу терористам.

Нагадаємо, що серед прихильників Путіна є і відома фігуристка Каміла Валієва, яку називають "коханкою президента Росії". Дівчина відома своїм допінг-скандалом та близькими відносинами із диктатором.