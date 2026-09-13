Соболенко зігнала злість на операторі після фіналу US Open: яке виправдання знайшла тенісистка

Аріна Соболенко не зуміла здобути третій поспіль титул на US Open, а також втратить першу сходинку жіночого рейтингу. Ці обставини, схоже, доволі сильно засмутили спортсменку.

У ніч проти 13 вересня "нейтральна" білоруська тенісистка поступилась Олені Рибакіній у трьох сетах. Про вир емоцій фіналістки розповідає 24 Канал.

Як реагувала Соболенко на програш

Перша сіяна на турнірі зламала ракетку одразу після поєдинку, а кількома хвилинами пізніше дісталось оператору. Соболенко, яка сиділа разом зі своєю командою, сказала телевізійному працівнику кілька неприємних слів англійською та показала напрямок рукою.

Скандальна поведінка Соболенко після фіналу US Open: дивіться відео

https://t.co/6fJsdiSDir — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) September 12, 2026

Зазначимо, що 28-річна гравчиння у 2026-му вперше за чотири сезони залишилась без перемоги на турнірі серії Grand Slam.

Як Соболенко пояснила свою поведінку

На пресконференції фіналістка приділила трохи уваги власним діям.

Дуже важко опанувати емоції, коли програєш у фіналі турніру Grand Slam, особливо коли прагнеш здобути третій титул поспіль. Тож я просто хотіла дати вихід емоціям. Якби я тримала усе в собі, я б просто не змогла вимовити й слова або поводилась би не надто гарно,

– сказала Соболенко.

Зазначимо, що у понеділок, 14 вересня, у жінок вперше за 99 тижнів зміниться перша ракетка. Нею стане Олена Рибакіна – 30-а лідерка в історії світового рейтингу.

Скільки заробили Соболенко, Рибакіна і українки Нью-Йорку

Американський мейджор може похвалитися ледь не найбільш щедрими призовими в усьому світовому тенісному турі.

За перемогу і красиве скидання Соболенко з вершини рейтингу Рибакіна поповнила свої статки одразу на 5,5 мільйонів доларів. Соболенко повезе додому до вирахування податків 2,8 мільйона.

Еліна Світоліна та Марта Костюк заробили менші, але також солідні гроші.