"Почала прощатися з життям": чемпіонка Європи з гімнастики потрапила під обстріл у Києві

Вікторія Онопрієнко опинилася під російським обстрілом Києва 23 вересня. Чемпіонка Європи розповіла про момент, коли після вибухів почала прощатися з життям.

Українська гімнастка на своїй сторінці в інстаграмі зізналася, що пережите стало для неї надзвичайно сильним потрясінням. Спортсменка наголосила, що після цього ще гостріше усвідомлює, наскільки крихким може бути життя під час війни.

Що пережила Онопрієнко

Онопрієнко розповіла, що перші вибухи застали її безпосередньо в Києві. За словами спортсменки, спочатку вона впала у ступор, а після наступних вибухів перестала розуміти, що їй робити.

Руки й ноги починають німіти, стають ватними. Серце шалено б’ється, а в голові – порожнеча. І найстрашніше – ти за одну секунду починаєш прощатися зі своїм життям,

– розповіла гімнастка.

У цей момент, за словами Онопрієнко, вона почала думати про батьків, близьких та людей, яких любить. Спортсменка зізналася, що в голові була лише одна думка: чи може її життя закінчитися просто зараз.

А потім ти чуєш ще один вибух і розумієш, що це не страшний сон. Це реальність,

– додала чемпіонка Європи.

Онопрієнко також заявила, що не хоче підбирати "правильних" слів для тих, хто запускає ракети та дрони по українських містах.

У Києві є загиблі та десятки постраждалих

Гімнастка наголосила, що не сприйматиме пережите як щось нормальне. Вона також закликала українців берегти себе та частіше говорити близьким про свої почуття.

Сьогодні я ще раз відчула, наскільки тонка межа між "я живу своє життя" і "мене може не стати",

– сказала Онопрієнко.

Її слова пролунали після чергової атаки Росії на Київ 23 вересня. За даними поліції столиці, станом на 15:37 внаслідок російського удару загинули двоє людей, а кількість постраждалих зросла до 36.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що щонайменше 21 поранений перебуває у стаціонарах міських лікарень. Російські війська атакували столицю ударними безпілотниками, зокрема вдаривши по цивільній інфраструктурі.