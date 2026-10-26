Володимир Кличко дізнався, як до нього насправді ставиться мати Гайден Панеттьєрі

Колишній чемпіон світу з боксу дізнався про рішення суду щодо того, щоб стати тимчасовим опікуном спадщини доньки. Мати Гайден Панеттьєрі висловила своє ставлення до цього.

Рішення суду та позицію матері Гайден Панеттьєрі передає NBC Los Angeles. Мати колишньої акторки Леслі Фогель висловила своє ставлення до Володимира Кличка.

Яким є рішення суду та ставлення матері Гайден Панеттьєрі до Кличка

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко отримав дозвіл суду Каліфорнії тимчасово керувати майном своєї 11-річної доньки Каї, яка успадкувала статки своєї матері, американської акторки Гайден Панеттьєрі.

Суддя Стефані Санторо призначила Кличка-молодшого тимчасовим опікуном спадщини доньки до визначення постійного розпорядника майна. Мати Гайден Панеттьєрі Леслі Фогель підтримала призначення Володимира Кличка опікуном.

У судових документах зазначається, що Кличко наголошував на тому, що його мета – винятково захистити майбутні активи доньки.

Що сталось із колишньою нареченою Кличка Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі – американська акторка, відома завдяки ролям у серіалах "Герої" та "Нешвілл". Вона почала зустрічатись з українським боксером у 2009 році. У 2013 році пара заручилась, а у 2014 році в них народилась донька Кая.

Утім, в акторки після пологів почалась депресія, вона зловживала алкоголем і навіть вживала наркотичні речовини. Тож Кличко та Панеттьєрі розійшлися. Володимир Кличко забрав доньку з собою в Україну, де в її вихованні допомагає бабуся Каї – мама спортсмена.

Гайден померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. За даними судово-медичної експертизи, причиною смерті стало випадкове передозування кількома препаратами, зокрема фентанілом.