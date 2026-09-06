У Динамо пояснили відсутність Суркіса після провалу: що сталося з голкіпером

В'ячеслав Суркіс не потрапив до заявки Динамо на матч проти ЛНЗ. Головний тренер киян Ігор Костюк розповів про причину відсутності воротаря.

Після невдалого старту сезону навколо молодого голкіпера виникло чимало запитань. Тепер стало відомо, що наразі футболіст не допомагає команді через проблеми зі здоров'ям, передає пресслужба "біло-синіх".

Що сталося із Суркісом

У 5-му турі УПЛ Динамо не змогло переграти ЛНЗ – зустріч завершилася безгольовою нічиєю 0:0. Однією з помітних деталей перед матчем стала відсутність у заявці В'ячеслава Суркіса.

Після фінального свистка головного тренера киян Ігоря Костюка запитали про ситуацію з 20-річним воротарем. Наставник пояснив, що футболіст наразі відновлюється після ушкодження.

У Слави ушкодження спини, тому він зараз відновлюється,

– сказав Костюк.

Що відбувається з воротарем Динамо

На старті сезону Суркіс отримав шанс закріпитися в основному складі київського клубу, однак його виступи супроводжувалися серйозною критикою.

Особливо невдалим для воротаря став матч проти Буковини, який «Динамо» програло з рахунком 0:3. Суркіс припустився двох результативних помилок, після чого сам попросив тренерський штаб про заміну.

Пізніше до Динамо повернувся досвідчений Георгій Бущан. Після цього з'явилася інформація, що Суркіса перевели до списку Б заявки команди на сезон.

Наразі ж воротар змушений відновлюватися від ушкодження спини. Коли саме він зможе повернутися до тренувань і чи отримає новий шанс у першій команді, поки невідомо.