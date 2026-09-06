Після невдалого старту сезону навколо молодого голкіпера виникло чимало запитань. Тепер стало відомо, що наразі футболіст не допомагає команді через проблеми зі здоров'ям, передає пресслужба "біло-синіх".

Що сталося із Суркісом

У 5-му турі УПЛ Динамо не змогло переграти ЛНЗ – зустріч завершилася безгольовою нічиєю 0:0. Однією з помітних деталей перед матчем стала відсутність у заявці В'ячеслава Суркіса.

Після фінального свистка головного тренера киян Ігоря Костюка запитали про ситуацію з 20-річним воротарем. Наставник пояснив, що футболіст наразі відновлюється після ушкодження.

У Слави ушкодження спини, тому він зараз відновлюється,

– сказав Костюк.

Що відбувається з воротарем Динамо

На старті сезону Суркіс отримав шанс закріпитися в основному складі київського клубу, однак його виступи супроводжувалися серйозною критикою.

Особливо невдалим для воротаря став матч проти Буковини, який «Динамо» програло з рахунком 0:3. Суркіс припустився двох результативних помилок, після чого сам попросив тренерський штаб про заміну.

Пізніше до Динамо повернувся досвідчений Георгій Бущан. Після цього з'явилася інформація, що Суркіса перевели до списку Б заявки команди на сезон.

Наразі ж воротар змушений відновлюватися від ушкодження спини. Коли саме він зможе повернутися до тренувань і чи отримає новий шанс у першій команді, поки невідомо.