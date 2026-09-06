После неудачного начала сезона вокруг молодого вратаря возникло немало вопросов. Теперь стало известно, что в настоящее время футболист не помогает команде из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Что случилось с Суркисом

В 5-м туре УПЛ Динамо не смогло обыграть ЛНЗ – встреча завершилась безголевой ничьей 0:0. Одной из заметных деталей перед матчем стало отсутствие в заявке Вячеслава Суркиса.

После финального свистка главного тренера киевлян Игоря Костюка спросили о ситуации с 20-летним вратарем. Наставник пояснил, что футболист сейчас восстанавливается после травмы.

У Славы травма спины, поэтому он сейчас восстанавливается,

– сказал Костюк.

Что происходит с вратарем Динамо

В начале сезона Суркис получил шанс закрепиться в основном составе киевского клуба, однако его выступления сопровождались серьезной критикой.

Особенно неудачным для вратаря стал матч против Буковины, который Динамо проиграло со счетом 0:3. Суркис допустил две голевые ошибки, после чего сам попросил тренерский штаб о замене.

Позже в Динамо вернулся опытный Георгий Бущан. После этого появилась информация, что Суркиса перевели в список Б заявки команды на сезон.

Сейчас же вратарь вынужден восстанавливаться после травмы спины. Когда именно он сможет вернуться к тренировкам и получит ли новый шанс в первой команде, пока неизвестно.