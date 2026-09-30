Який стадіон є найбільшим у світі та що про нього відомо
Футбольні стадіони стають головними домівками для фанатів, які кілька разів на місяць відвідують матчі. Клуби роблять усе можливе для комфорту вболівальників та збільшують місткість арен задля збільшення прибутку.
Втім у світі налічується не так багато стадіонів на більш ніж 100 тисяч глядачів. 24 Канал розповідає про найбільшу футбольну арену, яка існує на даний момент.
Який стадіон найбільший у світі
Донедавно стадіоном-рекордсменом була арена у Пхеньяні, столиці Північної Кореї. Він має назву "Стадіон Першого травня" та був названий на честь Дня міжнародної солідарності трудящих.
Це свято особливо популярне в комуністичних країнах, якою і є КНДР. Арена вміщує близько 113 тисяч фанатів на футбольних матчах. Стадіон досі є найбільшим футбольним у світі.
Стадіон у Пхеньяні є найбільшим футбольним у світі / фото з відкритих джерел
Проте з 2020 року він втратив звання рекордсмена, якщо брати до уваги всі види спорту. Відтепер найбільш місткою ареною світу Стадіон Нарендри Моді в Індії на 132 тисячі глядачів.
Він розташований у Мотері, передмісті Ахмедабада, шостого за населенням міста Індії. Арена використовується для матчів у крикет, який є найбільш популярним видом спорту в Індії.
Як виглядає найбільший стадіон світу в Ахмедабаді / фото з відкритих джерел
Стадіон названий на честь чинного прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Він раніше був головою штату Гуярат, де власне і знаходиться ця арена. Загалом же у світі наразі лише 11 стадіонів, місткість яких перевищує 100 тисяч глядачів.
Рейтинг найбільш містких стадіонів світу:
|
МІСЦЕ
|
СТАДІОН
|
МІСТО
|
КРАЇНА
|
МІСТКІСТЬ
|
1
|
"Нарендра Моді Стедіум"
|
Ахмедабад
|
Індія
|
132 000
|
2
|
"Стадіон Першого травня"
|
Пхеньян
|
КНДР
|
113 000
|
3
|
"Мічіган Стедіум"
|
Мічіган
|
США
|
107 600
|
4
|
"Бівер Стедіум"
|
Пенсильванія
|
США
|
106 572
|
5
|
"Огайо Стедіум"
|
Коламбус
|
США
|
102 780
|
6
|
"Кайл Філд"
|
Техас
|
США
|
102 733
|
7
|
"Тайгер Стедіум"
|
Батон Руж
|
США
|
102 231
|
8
|
"Нейланд Стедіум"
|
Ноксвілл
|
США
|
101 915
|
9
|
"Даррелл К Роял Техас Стедіум"
|
Остін
|
США
|
100 119
|
10
|
"Браянт-Дені Стедіум"
|
Тускалуза
|
США
|
100 077
|
11
|
"Мельбурн Крикет Граунд"
|
Мельбурн
|
Австралія
|
100 024
Як бачите, 8 з 11-ти найбільших стадіонів світу розташовані у США. Вони призначені для ігор саме в американський футбол і більшість з них знаходяться на території університетів.
Що цікаво, у топ-11 не увійшов жоден стадіон Європи. Найбільшою ареною "Старого світу" є стадіон "Камп Ноу" у Барселоні, який після нещодавньої реконструкції може вмістити 99 354 фанатів.