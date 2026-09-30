Втім у світі налічується не так багато стадіонів на більш ніж 100 тисяч глядачів. 24 Канал розповідає про найбільшу футбольну арену, яка існує на даний момент.
Який стадіон найбільший у світі
Донедавно стадіоном-рекордсменом була арена у Пхеньяні, столиці Північної Кореї. Він має назву "Стадіон Першого травня" та був названий на честь Дня міжнародної солідарності трудящих.
Це свято особливо популярне в комуністичних країнах, якою і є КНДР. Арена вміщує близько 113 тисяч фанатів на футбольних матчах. Стадіон досі є найбільшим футбольним у світі.
Стадіон у Пхеньяні є найбільшим футбольним у світі / фото з відкритих джерел
Проте з 2020 року він втратив звання рекордсмена, якщо брати до уваги всі види спорту. Відтепер найбільш місткою ареною світу Стадіон Нарендри Моді в Індії на 132 тисячі глядачів.
Він розташований у Мотері, передмісті Ахмедабада, шостого за населенням міста Індії. Арена використовується для матчів у крикет, який є найбільш популярним видом спорту в Індії.
Як виглядає найбільший стадіон світу в Ахмедабаді / фото з відкритих джерел
Стадіон названий на честь чинного прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Він раніше був головою штату Гуярат, де власне і знаходиться ця арена. Загалом же у світі наразі лише 11 стадіонів, місткість яких перевищує 100 тисяч глядачів.
Рейтинг найбільш містких стадіонів світу:
|
МІСЦЕ
|
СТАДІОН
|
МІСТО
|
КРАЇНА
|
МІСТКІСТЬ
|
1
|
"Нарендра Моді Стедіум"
|
Ахмедабад
|
Індія
|
132 000
|
2
|
"Стадіон Першого травня"
|
Пхеньян
|
КНДР
|
113 000
|
3
|
"Мічіган Стедіум"
|
Мічіган
|
США
|
107 600
|
4
|
"Бівер Стедіум"
|
Пенсильванія
|
США
|
106 572
|
5
|
"Огайо Стедіум"
|
Коламбус
|
США
|
102 780
|
6
|
"Кайл Філд"
|
Техас
|
США
|
102 733
|
7
|
"Тайгер Стедіум"
|
Батон Руж
|
США
|
102 231
|
8
|
"Нейланд Стедіум"
|
Ноксвілл
|
США
|
101 915
|
9
|
"Даррелл К Роял Техас Стедіум"
|
Остін
|
США
|
100 119
|
10
|
"Браянт-Дені Стедіум"
|
Тускалуза
|
США
|
100 077
|
11
|
"Мельбурн Крикет Граунд"
|
Мельбурн
|
Австралія
|
100 024
Як бачите, 8 з 11-ти найбільших стадіонів світу розташовані у США. Вони призначені для ігор саме в американський футбол і більшість з них знаходяться на території університетів.
Що цікаво, у топ-11 не увійшов жоден стадіон Європи. Найбільшою ареною "Старого світу" є стадіон "Камп Ноу" у Барселоні, який після нещодавньої реконструкції може вмістити 99 354 фанатів.