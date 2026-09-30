Втім у світі налічується не так багато стадіонів на більш ніж 100 тисяч глядачів. 24 Канал розповідає про найбільшу футбольну арену, яка існує на даний момент.

Який стадіон найбільший у світі

Донедавно стадіоном-рекордсменом була арена у Пхеньяні, столиці Північної Кореї. Він має назву "Стадіон Першого травня" та був названий на честь Дня міжнародної солідарності трудящих.

Це свято особливо популярне в комуністичних країнах, якою і є КНДР. Арена вміщує близько 113 тисяч фанатів на футбольних матчах. Стадіон досі є найбільшим футбольним у світі.


Стадіон у Пхеньяні є найбільшим футбольним у світі / фото з відкритих джерел

Проте з 2020 року він втратив звання рекордсмена, якщо брати до уваги всі види спорту. Відтепер найбільш місткою ареною світу Стадіон Нарендри Моді в Індії на 132 тисячі глядачів.

Він розташований у Мотері, передмісті Ахмедабада, шостого за населенням міста Індії. Арена використовується для матчів у крикет, який є найбільш популярним видом спорту в Індії.


Як виглядає найбільший стадіон світу в Ахмедабаді / фото з відкритих джерел

Стадіон названий на честь чинного прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Він раніше був головою штату Гуярат, де власне і знаходиться ця арена. Загалом же у світі наразі лише 11 стадіонів, місткість яких перевищує 100 тисяч глядачів.

Рейтинг найбільш містких стадіонів світу:

МІСЦЕ

СТАДІОН

МІСТО

КРАЇНА

МІСТКІСТЬ

1

"Нарендра Моді Стедіум"

Ахмедабад

Індія

132 000

2

"Стадіон Першого травня"

Пхеньян

КНДР

113 000

3

"Мічіган Стедіум"

Мічіган

США

107 600

4

"Бівер Стедіум"

Пенсильванія

США

106 572

5

"Огайо Стедіум"

Коламбус

США

102 780

6

"Кайл Філд"

Техас

США

102 733

7

"Тайгер Стедіум"

Батон Руж

США

102 231

8

"Нейланд Стедіум"

Ноксвілл

США

101 915

9

"Даррелл К Роял Техас Стедіум"

Остін

США

100 119

10

"Браянт-Дені Стедіум"

Тускалуза

США

100 077

11

"Мельбурн Крикет Граунд"

Мельбурн

Австралія

100 024

Як бачите, 8 з 11-ти найбільших стадіонів світу розташовані у США. Вони призначені для ігор саме в американський футбол і більшість з них знаходяться на території університетів.

Що цікаво, у топ-11 не увійшов жоден стадіон Європи. Найбільшою ареною "Старого світу" є стадіон "Камп Ноу" у Барселоні, який після нещодавньої реконструкції може вмістити 99 354 фанатів.