Впрочем, в мире насчитывается не так много стадионов, вмещающих более 100 тысяч зрителей. 24 Канал рассказывает о самой большой футбольной арене, существующей на данный момент.

Какой стадион самый большой в мире

До недавнего времени стадионом-рекордсменом была арена в Пхеньяне, столице Северной Кореи. Она носит название "Стадион Первого мая" и была названа в честь Дня международной солидарности трудящихся.

Этот праздник особенно популярен в коммунистических странах, к которым относится и КНДР. Арена вмещает около 113 тысяч болельщиков на футбольных матчах. Стадион до сих пор остается крупнейшим футбольным стадионом в мире.


Стадион в Пхеньяне – крупнейший футбольный стадион в мире / фото из открытых источников

Однако с 2020 года он утратил звание рекордсмена, если учитывать все виды спорта. Отныне самой вместительной ареной мира является стадион Нарендры Моди в Индии, рассчитанный на 132 тысячи зрителей.

Он расположен в Мотере, пригороде Ахмедабада, шестого по численности населения города Индии. Арена используется для матчей по крикету, который является самым популярным видом спорта в Индии.


Как выглядит крупнейший стадион мира в Ахмедабаде / фото из открытых источников

Стадион назван в честь действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди. Ранее он был главой штата Гуджарат, где, собственно, и находится эта арена. В целом же в мире на данный момент всего 11 стадионов, вместимость которых превышает 100 тысяч зрителей.

Рейтинг самых вместительных стадионов мира:

МЕСТО

СТАДИОН

ГОРОД

СТРАНА

ВМЕСТИМОСТЬ

1

"Нарендра Моди Стадиум"

Ахмедабад

Индия

132 000

2

"Стадион Первого мая"

Пхеньян

КНДР

113 000

3

"Мичиган Стэдиум"

Мичиган

США

107 600

4

"Бивер-стадиум"

Пенсильвания

США

106 572

5

"Огайо Стэдиум"

Колумбус

США

102 780

6

"Кайл Филд"

Техас

США

102 733

7

"Тайгер Стадиум"

Батон-Руж

США

102 231

8

"Нейланд Стадиум"

Ноксвилл

США

101 915

9

"Даррелл К. Роял Техас Стадиум"

Остин

США

100 119

10

"Брайант-Дени Стадиум"

Таскалуса

США

100 077

11

"Мельбурн Крикет Граунд"

Мельбурн

Австралия

100 024

Как видите, 8 из 11 крупнейших стадионов мира расположены в США. Они предназначены для игр именно в американский футбол, и большинство из них находятся на территории университетов.

Что интересно, в топ-11 не вошел ни один стадион Европы. Самой большой ареной "Старого света" является стадион "Камп Ноу" в Барселоне, который после недавней реконструкции может вместить 99 354 болельщиков.