Впрочем, в мире насчитывается не так много стадионов, вмещающих более 100 тысяч зрителей. 24 Канал рассказывает о самой большой футбольной арене, существующей на данный момент.
Какой стадион самый большой в мире
До недавнего времени стадионом-рекордсменом была арена в Пхеньяне, столице Северной Кореи. Она носит название "Стадион Первого мая" и была названа в честь Дня международной солидарности трудящихся.
Этот праздник особенно популярен в коммунистических странах, к которым относится и КНДР. Арена вмещает около 113 тысяч болельщиков на футбольных матчах. Стадион до сих пор остается крупнейшим футбольным стадионом в мире.
Стадион в Пхеньяне – крупнейший футбольный стадион в мире / фото из открытых источников
Однако с 2020 года он утратил звание рекордсмена, если учитывать все виды спорта. Отныне самой вместительной ареной мира является стадион Нарендры Моди в Индии, рассчитанный на 132 тысячи зрителей.
Он расположен в Мотере, пригороде Ахмедабада, шестого по численности населения города Индии. Арена используется для матчей по крикету, который является самым популярным видом спорта в Индии.
Как выглядит крупнейший стадион мира в Ахмедабаде / фото из открытых источников
Стадион назван в честь действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди. Ранее он был главой штата Гуджарат, где, собственно, и находится эта арена. В целом же в мире на данный момент всего 11 стадионов, вместимость которых превышает 100 тысяч зрителей.
Рейтинг самых вместительных стадионов мира:
|
МЕСТО
|
СТАДИОН
|
ГОРОД
|
СТРАНА
|
ВМЕСТИМОСТЬ
|
1
|
"Нарендра Моди Стадиум"
|
Ахмедабад
|
Индия
|
132 000
|
2
|
"Стадион Первого мая"
|
Пхеньян
|
КНДР
|
113 000
|
3
|
"Мичиган Стэдиум"
|
Мичиган
|
США
|
107 600
|
4
|
"Бивер-стадиум"
|
Пенсильвания
|
США
|
106 572
|
5
|
"Огайо Стэдиум"
|
Колумбус
|
США
|
102 780
|
6
|
"Кайл Филд"
|
Техас
|
США
|
102 733
|
7
|
"Тайгер Стадиум"
|
Батон-Руж
|
США
|
102 231
|
8
|
"Нейланд Стадиум"
|
Ноксвилл
|
США
|
101 915
|
9
|
"Даррелл К. Роял Техас Стадиум"
|
Остин
|
США
|
100 119
|
10
|
"Брайант-Дени Стадиум"
|
Таскалуса
|
США
|
100 077
|
11
|
"Мельбурн Крикет Граунд"
|
Мельбурн
|
Австралия
|
100 024
Как видите, 8 из 11 крупнейших стадионов мира расположены в США. Они предназначены для игр именно в американский футбол, и большинство из них находятся на территории университетов.
Что интересно, в топ-11 не вошел ни один стадион Европы. Самой большой ареной "Старого света" является стадион "Камп Ноу" в Барселоне, который после недавней реконструкции может вместить 99 354 болельщиков.