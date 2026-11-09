Помер ексгравець збірної України та воїн Ярослав Полєжаєв

Колишній гравець збірної України з ампфутболу Ярослав Полєжаєв помер у 30-річному віці. Спортсмен захищав Україну на фронті, де зазнав важкого поранення.

Трагічну звістку повідомила команда Колос-Буревій на своїй сторінці у фейсбуці. У Ярослава залишилися дружина та маленька донька.

Що відомо про Ярослава Полєжаєва

Ярослав Полєжаєв народився 13 листопада 1995 року в селі Катеринівка поблизу Мар'їнки на Донеччині. У мирний час захоплювався футболом і займався у дитячо-юнацькій спортивній школі Вугледара.

Уперше чоловіка мобілізували у 2016 році. Тоді він проходив військову службу під Маріуполем.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року Полєжаєв знову став на захист України. Він потрапив до 23-го окремого мотопіхотного батальйону Хортиця, де служив розвідником із позивним "Якудза".

У липні 2023 року поблизу Лимана Ярослав зазнав важкого поранення. Внаслідок цього йому ампутували праву ногу.

Після ампутації повернувся до футболу та грав за збірну України

Попри важке випробування, Полєжаєв знайшов у собі сили повернутися до улюбленої справи. Він почав виступати в ампфутболі – різновиді футболу для людей з ампутаціями кінцівок.

На офіційному рівні Ярослав представляв донецьку команду Шахтар-Сталеві, а згодом приєднався до Колос-Буревій із Київської області.

У 2024 році футболіст отримав виклик до національної збірної України з ампфутболу. У складі Колос-Буревій він також брав участь у матчах чемпіонату України 2026 року.

28 жовтня 2026 року життя Ярослава Полєжаєва обірвалося. Колектив Колос-Буревій висловив співчуття рідним і близьким футболіста.

Нагадаємо, у жовтні цього року підтвердилася загибель колишнього півзахисника збірної України Романа Максимюка, який тривалий час вважався зниклим безвісти.