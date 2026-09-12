"Хотілося вище": Магучіх прокоментувала тріумф на Абсолютному чемпіонаті світу

Новоспечена абсолютна чемпіонка світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх вперше поділилась своїми враженнями від перемоги на турнірі. Українка залишилась задоволена організацією та трошки дорікнула сама собі за підсумковий результат.

Для перемоги Магучіх вистачило висоти 1,99 метра, після чого вона намагалася підкорити планку на 2,04, але зазнала невдачі. Ярослава у коментарі Суспільному визнала, що прагнула до більш переконливого виступу, пише 24 Канал.

Як Магучіх прокоментувала перемогу у Будапешті

Традиційно Ярослава продемонструвала здатність аналізувати власні помилки та одразу відзначила, що результат міг бути кращим.

Я дуже рада виграти цей трофей і завершити сезон на гарній ноті. Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніше, що трофей є. Це перший такий чемпіонат світу, і я його виграла,

– заявила Магучіх.

Українка також позитивно відгукнулась про формат та атмосферу нових змагань, які цьогоріч відбулися вперше. Зокрема чемпіонці сподобалось, що їй не довелося проводити у секторі надто багато часу.

Чесно, я дуже рада, що так швидко, 1 метр 86, 91, 95, 99 і далі повинно було бути 2.02 м, але його не було. Насправді для мене це дуже круто, коли так швидко. Я хоч і звикла лежати, але іноді, коли погана погода, чекати свого виступу по пів години чи годину трохи набридає,

– зізналась Ярослава.

Атмосфера Абсолютного чемпіонату світу

Магучіх сподобався не лише спортивний чинник, але й ті елементи шоу, які можна було побачити на стадіоні: вона заявила, що увага була повністю зосереджена на спортсменах, які справді відчули себе зірками.

Ярослава висловила сподівання, що новація не стане одноразовою, і надалі такі абсолютні чемпіонати будуть проводитися регулярно.