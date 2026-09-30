Магучіх зустрілась зі студентами у Дніпрі та відвідала галерею української художниці

Ярослава Магучіх є однією з найкращих легкоатлеток в історії. Дівчина прославляє Україну на міжнародній арені та долучається і до цивільного життя країни.

Дівчина є уродженкою Дніпра, тому нерідко навідується у це місто. Днями Магучіх приїхала в Дніпро заради зустрічі зі студентами, повідомляє канал D1.

Що Магучіх робила у Дніпрі

Ярослава завітала у місцевий університет митної справи та фінансів. Спортсменка зібрала повну актову залу закладу, викликавши ажіотаж у студентів.

Атлетка відповіла на чимало питань від зацікавлених відвідувачів. Перед цим заходом Магучіх відвідала персональну виставку живопису української художниці Анжеліки Сльозки.

Із нею Ярослава має давні тісні зв’язки. Виставка має назву "Світло в серці", її було відкрито в галереї мистецтв університету. Магучіх висловила свою реакцію на картини художниці.

Нас пов'язує творчість, ми дуже схожі. Дуже було приємно, коли Анжеліка запросила мене на виставку. Для мене мистецтво – це той шарм, коли ти приходиш, дивишся на картини і намагаєшся зрозуміти художника та що в тебе на душі,

– прокоментувала Магучіх.

Як Магучіх завітала в університет в Дніпрі: дивитися відео

Які досягнення у Ярослави Магучіх

Нагадаємо, що Магучіх є світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту. У 2024 році українка підкорила планку 2,10 метрів, побивши світове найкраще досягнення Стефки Костадінової.

Рекорд болгарки тримався майже 40 років. Того ж літа 2024 року Ярослава запалила на Олімпійських іграх в тому ж Парижі. Українка впевнено здобула золоту медаль завдяки стрибку на 2,00 метра.

Вона також повторила історичний рекорд, ставши триразовою чемпіонкою Європи у приміщенні. А у вересні 2026-го Мгучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на дебютному Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики.