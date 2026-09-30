Девушка родом из Днепра, поэтому нередко бывает в этом городе. На днях Магучих приехала в Днепр, чтобы встретиться со студентами, сообщает канал D1.

Что Магучих делала в Днепре

Ярослава посетила местный университет таможенного дела и финансов. Спортсменка собрала полный актовый зал учебного заведения, вызвав ажиотаж среди студентов.

Спортсменка ответила на множество вопросов заинтересованных посетителей. Перед этим мероприятием Магучих посетила персональную выставку живописи украинской художницы Анжелики Слезки.

С ней у Ярославы давние тесные связи. Выставка называется "Свет в сердце", ее открыли в художественной галерее университета. Магучих поделилась своими впечатлениями от картин художницы.

Нас связывает творчество, мы очень похожи. Было очень приятно, когда Анжелика пригласила меня на выставку. Для меня искусство – это тот шарм, когда ты приходишь, смотришь на картины и пытаешься понять художника и то, что у тебя на душе,

– прокомментировала Магучих.

Как Магучих посетила университет в Днепре: смотреть видео

Какие достижения у Ярославы Магучих

Напомним, что Магучих является мировой рекордсменкой по прыжкам в высоту. В 2024 году украинка преодолела планку в 2,10 метра, побив лучшее мировое достижение Стефки Костадиновой.

Рекорд болгарки держался почти 40 лет. Тем же летом 2024 года Ярослава блистала на Олимпийских играх в том же Париже. Украинка уверенно завоевала золотую медаль благодаря прыжку на 2,00 метра.

Она также повторила исторический рекорд, став трехкратной чемпионкой Европы в помещении. А в сентябре 2026 года Мгучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на дебютном Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике.