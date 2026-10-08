"Все, здулася": Магучіх нарвалася на хейт українців

Ярослава Магучіх зізналася, що була здивована реакцією українців на її невдалий виступ у Діамантовій лізі. Легкоатлетка отримала хвилю критики у соцмережах.

25-річна українка пригадала неприємний епізод із минулого сезону, коли після змагань на її адресу почали масово лунати докори. За словами Магучіх, саме ця ситуація допомогла їй по-новому поглянути на спортивні перемоги та поразки, пише NV.ua.

Магучіх обурила реакція українців

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту розповіла, що найбільше її здивувало ставлення частини українських уболівальників. На її думку, вітчизняна аудиторія часто сприймає спортсмена лише через призму останнього результату.

Показуєш хороші результати – ти молодець, ти класна. А як тільки щось не вийшло – все, здулася, результати вже не ті,

– розповіла Магучіх.

Легкоатлетка також пригадала закиди щодо її активності у соцмережах. Деякі користувачі дорікали спортсменці за танці в TikTok, натякаючи, що через це вона нібито приділяє недостатньо уваги тренуванням.

Магучіх наголосила, що критика неминуче супроводжує професійний спорт, однак українська реакція на невдачі іноді переходить межі.

Пригадала минулий сезон

Попередній сезон Магучіх назвала непростим. Попри статус однієї з найкращих стрибунок світу, українці неодноразово бачили її не лише на найвищій сходинці п’єдесталу.

За словами легкоатлетки, саме невдалі виступи дозволили їй краще зрозуміти цінність спортивного шляху.

За цей рік я зрозуміла, що треба цінувати всі спортивні моменти. Вони теж для чогось потрібні: щоб проаналізувати ситуацію, впоратися з нею, рухатися далі й знову з радістю виходити на сектор,

– пояснила українка.

Магучіх додала, що тепер намагається сприймати невдачі не як доказ втрати форми, а як частину професійного розвитку.

Нагадаємо, після перемоги на Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх провела відпустку у рідному Дніпрі, де зустрілася із студентами та відвідала галерею української художниці.