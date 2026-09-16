Магучіх номінована на престижну нагороду від European Athletics: українка може виграти вдруге

Переможниця Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх невдовзі може поповнити свою колекцію нагород ще однією престижною відзнакою. В українки чимало конкуренток.

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до шортлиста найкращих легкоатлеток континенту. Про це повідомив сайт організації European Athletics.

Хто є конкурентками Магучіх

Цьогоріч Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи, перший в історії Абсолютний чемпіонат світу та чимало дрібніших змагань. Українська легкоатлетка потрапила по десятки найкращих у Європі.

Претендентки на звання найкращої спортсменки Європи 2026 року у легкій атлетиці:

Надя Батоклетті (3000 м, 5000 м, 10000 м) – Італія

Софія Фіоріні (марафон с/х) – Італія

Емі Гант (100 м, 200 м) – Велика Британія

Джорджія Гантер-Белл (800 м, 1500 м) – Велика Британія

Генрієтте Єгер (400 м) – Норвегія

Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) – Україна

Марія Перес (півмарафон с/х) – Іспанія

Джессіка Схілдер (штовхання ядра) – Нідерланди

Одрі Верро (800 м) – Швейцарія

Емма Заплеталова (400 м з/б) – Словаччина

Зазначимо, що Ярослава завойовувала цю нагороду у 2024-го. Вона є єдиною з усієї десятки претенденток, хто отримував відповідну відзнаку.

Що відбувається у кар’єрі Магучіх

Зазначимо, що 11 вересня Ярослава Магучіх виграла Абсолютний чемпіонат світу у секторі для стрибків у висоту.

За два дні наша спортсменка з’явилась на трибунах будапештського стадіону, коли свої змагання мали чоловіки.

Після завершення турніру українська чемпіонка поділилась запальним відео з відпустки, яку вона проводить на іспанському узбережжі.