Магучіх номінована на престижну нагороду від European Athletics: українка може виграти вдруге
Переможниця Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх невдовзі може поповнити свою колекцію нагород ще однією престижною відзнакою. В українки чимало конкуренток.
Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до шортлиста найкращих легкоатлеток континенту. Про це повідомив сайт організації European Athletics.
Хто є конкурентками Магучіх
Цьогоріч Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи, перший в історії Абсолютний чемпіонат світу та чимало дрібніших змагань. Українська легкоатлетка потрапила по десятки найкращих у Європі.
Претендентки на звання найкращої спортсменки Європи 2026 року у легкій атлетиці:
- Надя Батоклетті (3000 м, 5000 м, 10000 м) – Італія
- Софія Фіоріні (марафон с/х) – Італія
- Емі Гант (100 м, 200 м) – Велика Британія
- Джорджія Гантер-Белл (800 м, 1500 м) – Велика Британія
- Генрієтте Єгер (400 м) – Норвегія
- Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) – Україна
- Марія Перес (півмарафон с/х) – Іспанія
- Джессіка Схілдер (штовхання ядра) – Нідерланди
- Одрі Верро (800 м) – Швейцарія
- Емма Заплеталова (400 м з/б) – Словаччина
Зазначимо, що Ярослава завойовувала цю нагороду у 2024-го. Вона є єдиною з усієї десятки претенденток, хто отримував відповідну відзнаку.
Що відбувається у кар’єрі Магучіх
Зазначимо, що 11 вересня Ярослава Магучіх виграла Абсолютний чемпіонат світу у секторі для стрибків у висоту.
За два дні наша спортсменка з’явилась на трибунах будапештського стадіону, коли свої змагання мали чоловіки.
Після завершення турніру українська чемпіонка поділилась запальним відео з відпустки, яку вона проводить на іспанському узбережжі.