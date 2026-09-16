Прыгунья в высоту Ярослава Магучих вошла в шорт-лист лучших легкоатлеток континента. Об этом сообщил сайт организации European Athletics.

Кто является соперницами Магучих

В этом году Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы, первый в истории Абсолютный чемпионат мира и немало менее значимых соревнований. Украинская легкоатлетка вошла в десятку лучших в Европе.

Претендентки на звание лучшей спортсменки Европы 2026 года в легкой атлетике:

Надя Батоклетти (3000 м, 5000 м, 10000 м) – Италия

София Фиорини (марафон с/х) – Италия

Эми Гант (100 м, 200 м) – Великобритания

Джорджия Хантер-Белл (800 м, 1500 м) – Великобритания

Генриетта Йегер (400 м) – Норвегия

Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – Украина

Мария Перес (полумарафон) – Испания

Джессика Схилдер (толкание ядра) – Нидерланды

Одри Верро (800 м) – Швейцария

Эмма Заплеталова (400 м с барьерами) – Словакия

Отметим, что Ярослава завоевывала эту награду в 2024 году. Она является единственной из всей десятки претенденток, кто получал соответствующую награду.

Что происходит в карьере Магучих

Отметим, что 11 сентября Ярослава Магучих выиграла Абсолютный чемпионат мира в секторе для прыжков в высоту.

Через два дня наша спортсменка появилась на трибунах будапештского стадиона, когда свои соревнования проводили мужчины.

По завершении турнира украинская чемпионка поделилась ярким видео из отпуска, который она проводит на испанском побережье.