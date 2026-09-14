Ярослава приняла участие в первом Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования в рамках World Athletics Ultimate Championships впервые прошли в Будапеште, сообщает 24 Канал.

Где отдыхает Ярослава Магучих

После выступления на турнире Магучих решила отдохнуть. В своем инстаграме спортсменка опубликовала зажигательное видео с отпуска под песню Mad Heads XL "А я на море".

Судя по геолокации, Ярослава побывала в Барселоне, где позировала в Средиземном море. На видео также была запечатлена ее подруга Маргарита, мастер спорта Украины по художественной гимнастике.

Как Магучих отдыхает в Барселоне: смотреть видео

Напомним, что Магучих триумфально выступила в столице Венгрии на Абсолютном чемпионате мира. В женских соревнованиях по прыжкам в высоту украинка заняла первое место.

24-летняя спортсменка преодолела отметку 1,99 метра и стала первой в истории обладательницей золотой медали Абсолютного ЧМ. За свою победу Магучих получила специальный титул и призовые в размере 150 тысяч долларов.

Отметим, что в финале соревнований также участвовали еще три украинки. Ирина Геращенко заняла пятое место (1,91 метра), а Юлия Левченко – шестое (1,86 метра).