Ярослава приняла участие в первом Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования в рамках World Athletics Ultimate Championships впервые прошли в Будапеште, сообщает 24 Канал.
Где отдыхает Ярослава Магучих
После выступления на турнире Магучих решила отдохнуть. В своем инстаграме спортсменка опубликовала зажигательное видео с отпуска под песню Mad Heads XL "А я на море".
Судя по геолокации, Ярослава побывала в Барселоне, где позировала в Средиземном море. На видео также была запечатлена ее подруга Маргарита, мастер спорта Украины по художественной гимнастике.
Как Магучих отдыхает в Барселоне: смотреть видеоНе полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Напомним, что Магучих триумфально выступила в столице Венгрии на Абсолютном чемпионате мира. В женских соревнованиях по прыжкам в высоту украинка заняла первое место.
24-летняя спортсменка преодолела отметку 1,99 метра и стала первой в истории обладательницей золотой медали Абсолютного ЧМ. За свою победу Магучих получила специальный титул и призовые в размере 150 тысяч долларов.
Отметим, что в финале соревнований также участвовали еще три украинки. Ирина Геращенко заняла пятое место (1,91 метра), а Юлия Левченко – шестое (1,86 метра).