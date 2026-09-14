Ярослава взяла участь у першому Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики. Змагання від World Athletics Ultimate Championships вперше пройшли у Будапешті, повідомляє 24 Канал.

Де відпочиває Ярослава Магучіх

Після виступу на турнірі Магучіх вирішила провести відпочинок. У себе в інстаграм спортсменка опублікувала запальне відео з відпустки під пісню Mad Heads XL "А я на морі".

Згідно з локацією, Ярослава навідалась у Барселону, де позувала у Середземному морі. На відео також була її подруга Маргарита, яка є майстром спорту України з художньої гімнастики.

Як Магучіх відпочиває у Барселоні: дивитися відео

Нагадаємо, що Магучіх тріумфально з'їздила у столицю Угорщини на Абсолютний чемпіонат світу. У жіночих змаганнях зі стрибків у висоту українка посіла перше місце.

24-річна спортсменка підкорила позначку 1,99 метра та стала першою в історії володаркою золотої медалі Абсолютного ЧС. За свою перемогу Магучіх отримала спеціальний титул та призові у розмірі 150 тисяч доларів.

Зазначимо, що у фіналі змагання також брали участь ще три українки. Ірина Геращенко посіла п'яту сходинку (1,91 метра), тоді як у Юлії Левченко шосте місце (1,86 метра).