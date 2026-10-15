Це її рішення, і я його поважаю, – Зантарая про Литвиненко, яка відмовилася від України
Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко виступала за Україну на Олімпійських іграх 2024 року та була призеркою чемпіонату світу. Зараз вона виступає за Об'єднані Арабські Емірати і стала чемпіонкою світу 2026 року.
Глава Федерації дзюдо Києва Георгій Зантарая в інтерв'ю 24 Каналу прокоментував рішення Литвиненко виступати за іншу країну.
Литвиненко могло не вистачити умов та підтримки в Україні
Перший чемпіон світу з дзюдо в історії України вважає, що Єлизавета могла вигравати медалі для України.
До 2025 року вона виступала за Україну. Уже приблизно півтора року бореться за Емірати. І ось тепер виграла чемпіонат світу. Це її рішення, і я його поважаю. Але мені прикро. Вона могла б здобувати ці медалі для нашої країни,
– сказав він.
На думку Зантараї, в Україні Литвиненко могло не вистачити умов та підтримки, щоб залишитися. При цьому колишній спортсмен зазначив, що Єлизавета не єдина дзюдоїстка, яка покинула Україну.
"Про її причини краще запитати в неї самої. Але я думаю, що їй тут не вистачило умов і підтримки. І вона не одна. За останні роки багато наших атлетів перейшли до інших збірних. І там вони показують дуже сильні результати. Нещодавно хлопець, який раніше боровся за Україну, виграв чемпіонат Європи до 23 років. І я знаю, що він не хотів їхати", – сказав Зантарая.
Єлизавета Литвиненко / Фото IJF
Він додав, що в України нульовий результат поки наші спортсмени перемагають за інші країни.
"Значить, ми щось робимо не так. Як на мене, питання передусім до системи підготовки. А в ній поки нічого не змінюється", – підсумував колишній дзюдоїст.
Литвиненко могла покинути Україну через бойкот
У 2022 році Литвиненко виборола бронзову медаль чемпіонату світу у ваговій категорії до 78 кілограмів у складі збірної України. У 2024-му дзюдоїстка виступила на Олімпійських іграх у Парижі, де дійшла до чвертьфіналу та посіла підсумкове сьоме місце.
У вересні 2025 року стало відомо, що Єлизавета змінила громадянство на ОАЕ. Її рішення нібито було пов'язано з бойкотом української федерації міжнародних турнірів. Україна бойкотувала змагання через допуск білорусів до міжнародних турнірів під своєю державною символікою.
У жовтні Литвиненко принесла ОАЕ перше в історії "золото" чемпіонату світу. Ексукраїнка тріумфувала у ваговій категорії до 78 кілограмів.