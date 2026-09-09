Україна на Євро-2026 з волейболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця

Чоловіча збірна України з волейболу стане учасником крупного міжнародного турніру. У вересні команда Рауля Лосано зіграє на чемпіонаті Європи-2026.

"Синьо-жовті" потрапили на турнір без відбору. Україна була однією з восьми найкращих команд континентом згідно з рейтингом за підсумком минулого Євро, повідомляє 24 Канал.

З ким гратиме Україна

Звітний турнір пройде одразу у чотирьох країнах. Матчі прийматимуть Болгарія (Софія), Румунія (Клуж-Напока), Фінляндія (Тампере) та Італія (Турин, Мілан, Неаполь та Модена).

Участь у змаганні візьмуть 24 команди, які розбиті на чотири секстети. Власне, кожна країна-господарка прийматиме матчі однієї групи.

Українська команда потрапила у секстет В, ігри якого пройдуть в Болгарії. Суперниками нашої команди стануть Польща, Португалія, Північна Македонія, Ізраїль та Болгарія.

До плей-оф потраплять по чотири найкращі команди кожної групи, після чого почнуться ігри на виліт, починаючи з 1/8 фіналу. Вирішальний матч волейбольного Євро-2026 пройде 26 вересня у Мілані.

ГРУПА А

МІСЦЕ КОМАНДА М В П СЕТИ ОЧКИ 1 Італія 0 0 0 0-0 0 2 Чехія 0 0 0 0-0 0 3 Греція 0 0 0 0-0 0 4 Словаччина 0 0 0 0-0 0 5 Словенія 0 0 0 0-0 0 6 Швеція 0 0 0 0-0 0

Календар матчів групи А:

10 вересня, 22:05 . Італія – Швеція

. Італія – Швеція 11 вересня, 17:00 . Чехія – Греція

. Чехія – Греція 11 вересня, 22:00 . Словаччина – Словенія

. Словаччина – Словенія 12 вересня, 17:00 . Швеція – Чехія

. Швеція – Чехія 12 вересня, 22:05 . Греція – Італія

. Греція – Італія 13 вересня, 17:00 . Словенія – Швеція

. Словенія – Швеція 13 вересня, 22:05 . Італія – Словаччина

. Італія – Словаччина 14 вересня, 17:00 . Словаччина – Чехія

. Словаччина – Чехія 14 вересня, 22:00 . Словенія – Греція

. Словенія – Греція 15 вересня, 17:00 . Греція – Швеція

. Греція – Швеція 15 вересня, 22:05 . Чехія – Італія

. Чехія – Італія 16 вересня, 17:00 . Швеція – Словаччина

. Швеція – Словаччина 16 вересня, 22:00 . Чехія – Словенія

. Чехія – Словенія 17 вересня, 17:00 . Словаччина – Греція

. Словаччина – Греція 17 вересня, 22:05. Італія – Словенія

ГРУПА В

МІСЦЕ КОМАНДА М В П СЕТИ ОЧКИ 1 Болгарія 0 0 0 0-0 0 2 Ізраїль 0 0 0 0-0 0 3 Північна Македонія 0 0 0 0-0 0 4 Польща 0 0 0 0-0 0 5 Португалія 0 0 0 0-0 0 6 УКРАЇНА 0 0 0 0-0 0

Календар матчів групи В:

9 вересня, 19:00 . Болгарія – Північна Македонія

. Болгарія – Північна Македонія 10 вересня, 16:00 . Польща – Португалія

. Польща – Португалія 10 вересня, 19:00 . Ізраїль – УКРАЇНА

. Ізраїль – УКРАЇНА 11 вересня, 16:00 . УКРАЇНА – Північна Македонія

. УКРАЇНА – Північна Македонія 11 вересня, 19:00 . Португалія – Болгарія

. Португалія – Болгарія 12 вересня, 16:00 . Польща – Ізраїль

. Польща – Ізраїль 12 вересня, 19:00 . Болгарія – УКРАЇНА

. Болгарія – УКРАЇНА 13 вересня, 16:00 . Португалія – Ізраїль

. Португалія – Ізраїль 13 вересня, 19:00 . Північна Македонія – Польща

. Північна Македонія – Польща 14 вересня, 16:00 . УКРАЇНА – Португалія

. УКРАЇНА – Португалія 14 вересня, 19:00 . Болгарія – Ізраїль

. Болгарія – Ізраїль 15 вересня, 16:00 . Північна Македонія – Португалія

. Північна Македонія – Португалія 15 вересня, 19:00 . Польща – УКРАЇНА

. Польща – УКРАЇНА 16 вересня, 16:00 . Ізраїль – Північна Македонія

. Ізраїль – Північна Македонія 16 вересня, 19:00. Польща – Болгарія

ГРУПА С

МІСЦЕ КОМАНДА М В П СЕТИ ОЧКИ 1 Фінляндія 0 0 0 0-0 0 2 Бельгія 0 0 0 0-0 0 3 Данія 0 0 0 0-0 0 4 Естонія 0 0 0 0-0 0 5 Нідерланди 0 0 0 0-0 0 6 Сербія 0 0 0 0-0 0

Календар матчів групи С:

10 вересня, 20:00 . Фінляндія – Данія

. Фінляндія – Данія 11 вересня, 17:00 . Нідерланди – Бельгія

. Нідерланди – Бельгія 11 вересня, 20:00 . Сербія – Естонія

. Сербія – Естонія 12 вересня, 15:00 . Данія – Нідерланди

. Данія – Нідерланди 12 вересня, 18:00 . Бельгія – Фінляндія

. Бельгія – Фінляндія 13 вересня, 15:00 . Естонія – Данія

. Естонія – Данія 13 вересня, 18:00 . Фінляндія – Сербія

. Фінляндія – Сербія 14 вересня, 17:00 . Сербія – Нідерланди

. Сербія – Нідерланди 14 вересня, 20:00 . Естонія – Бельгія

. Естонія – Бельгія 15 вересня, 17:00 . Бельгія – Данія

. Бельгія – Данія 15 вересня, 20:00 . Нідерланди – Фінляндія

. Нідерланди – Фінляндія 16 вересня, 17:00 . Данія – Сербія

. Данія – Сербія 16 вересня, 20:00 . Нідерланди – Естонія

. Нідерланди – Естонія 17 вересня, 17:00 . Сербія – Бельгія

. Сербія – Бельгія 17 вересня, 20:00. Фінляндія – Естонія

ГРУПА D

МІСЦЕ КОМАНДА М В П СЕТИ ОЧКИ 1 Румунія 0 0 0 0-0 0 2 Німеччина 0 0 0 0-0 0 3 Франція 0 0 0 0-0 0 4 Латвія 0 0 0 0-0 0 5 Швейцарія 0 0 0 0-0 0 6 Туреччина 0 0 0 0-0 0

Календар матчів групи D: