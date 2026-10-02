Португальська федерація футболу зробила заяву про Роналду: чи отримав Кріштіану покарання

Кріштіану Роналду самовільно залишив розташування збірної Португалії через скандал із головним тренером. Усе сталось після того, як футболіст увесь матч проти Норвегії провів на лаві запасних.

Після матчу зі скандинавами відбулась розмова між гравцем і наставником португальців Жорже Жезушом. Конфлікт ніби вдалось залагодити, але після заяви коуча про те, що він не гарантує Роналду місце в складі, Кріштіану самовільно залишив табір національної команди. На цю ситуація відреагувала федерація футболу Португалії.

Що заявили у федерації

У заяві на сайті організації йдеться про те, що Роналду самовільно залишив розташування збірної Португалії в Копенгагені. Утім підготовка до інших матчів триватиме в штатному режимі.

До них готуються решта 24 футболісти, які є в розпорядженні Жорже Жезуша. Делегація команди, як і раніше сфокусована на досягнені поставлених перед нею цілей,

– ідеться в заяві федерації.

Натомість там не повідомляють про те, чи будуть застосовані до Роналду штрафні санкції. Зокрема, йому може загрожувати відсторонення від збірної терміном на 6 місяців.

Що відомо про демарш Роналду

У матчі проти збірної Норвегії Кріштіану Роналду вперше з 2008 року провів увесь поєдинок португальців на лаві запасних. Він був дуже незадоволений таким рішенням тренера Жорже Жезуша. Сам наставник прокоментував цю ситуацію та заявив, що вона не має впливу на інших гравців у команді.

Натомість у Португалії знайшли ще одну можливу причину демаршу Роналду зі збірної. Найголовніше, звісно, це незадоволення від дій Жорже Жезуша. Утім тамтешні ЗМІ також повідомляють, що Кріштіану міг образитись на федерацію через те, що його сина не викликали до збірної Португалії U-16, де юнак раніше грав.