Проте попри успішні результати команда опинилась в епіцентрі скандалу через Кріштіану Роналду. Нападник Аль-Насра самовільно залишив розташування збірної, повідомляє SAPO.

Чому Роналду залишив збірну

Першопричиною називався конфлікт із Жорже Жезушем через невихід гравця на матч проти Норвегії. Сторони обговорили ситуацію, після чого Роналду відмовився грати за збірну.

Проте джерела в Португалії запевняють, що є ще одна прихована причина демаршу Кріштіану. Вітор Пінту вважає, що Роналду образився на федерацію футболу через свого сина.

Раніше Кріштіану-молодший виступав за збірну Португалії U-16, проте на поточний збір хлопець так і не отримав виклик. Це могло додати незадоволення нападнику, який пішов на різкі кроки.

До слова, Жорже Жезуш також прокоментував скандал з Роналду. Зазначимо, що Португалія виграла всі три стартові зустрічі в Лізі націй та очолює квартет дивізіону А.

Лузітани обігрували Вельс, Норвегію та Данію. Цікаво, що демарш Роналду може обернутися дискваліфікцією гравця на період до шести місяців.

Нагадаємо, що за всю історію Роналду награв аж 234 матчі за збірну Португалії, оформивши 146 голів. Він допоміг піренейцям виграти Євро-2016, а також двічі тріумфувати в Лізі націй.