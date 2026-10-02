Під час спілкування з журналістами Жорже Жезуша очікувано запитали про відсутність Кріштіану Роналду. Слова коуча передає португальське видання A Bola.

Що сказав Жезуш

За словами наставника збірної Португалії, остаточно ситуація з Роналду стане зрозумілою після матчу його підопічних проти збірної Норвегії на стадіоні "Драгау" в Порту.

Зараз я зосереджений саме на цій грі. Так само я був зосереджений на поєдинку проти Данії раніше. Навіть у такій ситуації мені не складно зосереджуватись,

– зазначив Жезуш.

Щоправда, він додав, що складно для нього не розуміти своїх гравців, не розуміти, що відбувається всередині команди, коли він не уявляє, як саме тренувати своїх підопічних.

Ось це для мене дуже складно, а все решта – ні. Найголовніше те, що збірна має робити. Те, що відбулось із Роналду, не роз'єднує команду, не роз'єднало та не роз'єднає,

– зауважив коуч.

Варто зазначити, що вже після того, як Кріштіану залишив розташування національної збірної, португальці впевнено перемогли збірну Данії на виїзді з рахунком 4:2.

Що сталось із Роналду

Причиною скандалу за участі легенди футболу в збірній Португалії стало те, що в матчі 2-го туру Ліги націй португалець провів увесь матч на лаві запасних. Після того між коучем і гравцем відбулась розмова, й конфлікт ніби вдалось залагодити. Для цього залучили навіть очільника португальської федерації.

Утім, перед матчем із Данією Жезуш заявив, що не гарантує Роналду місце в складі. Схоже, ці слова обурили 41-річного футболіста, який фактично одразу після цього залишив розташування команди.

Ба більше, тепер через цей скандал Кріштіану загрожує 6-місячна дискваліфікація від матчів збірної. А також фінансовий штраф.