Во время беседы с журналистами Жорже Жезуша, как и следовало ожидать, спросили об отсутствии Криштиану Роналду. Слова тренера приводит португальское издание A Bola.

Что сказал Жезуш

По словам наставника сборной Португалии, окончательно ситуация с Роналду прояснится после матча его подопечных против сборной Норвегии на стадионе "Драгау" в Порту.

Сейчас я сосредоточен именно на этой игре. Точно так же я был сосредоточен на матче против Дании ранее. Даже в такой ситуации мне несложно сосредоточиться,

– отметил Жезуш.

Правда, он добавил, что ему сложно не понимать своих игроков, не знать, что происходит внутри команды. Когда он не знает, как именно тренировать своих подопечных.

Вот это для меня очень сложно, а все остальное – нет. Самое главное – то, что должна делать сборная. То, что произошло с Роналду, не разъединяет команду, не разъединило и не разъединит,

– отметил тренер.

Стоит отметить, что уже после того, как Криштиану покинул расположение национальной сборной, португальцы уверенно победили сборную Дании на выезде со счетом 4:2.

Что произошло с Роналду

Причиной скандала с участием легенды футбола в сборной Португалии стало то, что в матче 2-го тура Лиги наций португалец провел весь матч на скамейке запасных. После этого между тренером и игроком состоялся разговор, и конфликт, казалось, удалось уладить. Для этого привлекли даже главу Португальской федерации.

Впрочем, перед матчем с Данией Жезуш заявил, что не гарантирует Роналду место в составе. Похоже, эти слова возмутили 41-летнего футболиста, который фактически сразу после этого покинул расположение команды.

Более того, теперь из-за этого скандала Криштиану грозит 6-месячная дисквалификация от матчей сборной. А также ему грозит финансовый штраф.