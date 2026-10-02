Однако, несмотря на успешные результаты, команда оказалась в эпицентре скандала из-за Криштиану Роналду. Нападающий "Аль-Насра" самовольно покинул расположение сборной, сообщает SAPO.

Почему Роналду покинул сборную

Первопричиной назывался конфликт с Жорже Жезушем из-за того, что игрок не вышел на матч против Норвегии. Стороны обсудили ситуацию, после чего Роналду отказался играть за сборную.

Однако источники в Португалии уверяют, что есть еще одна скрытая причина демарша Криштиану. Витор Пинту считает, что Роналду обиделся на футбольную федерацию из-за своего сына.

Ранее Криштиану-младший выступал за сборную Португалии U-16, однако на текущий сбор парень так и не получил вызов. Это могло усугубить недовольство нападающего, который пошел на резкие шаги.

К слову, Жорже Жезуш также прокомментировал скандал с Роналду. Отметим, что Португалия выиграла все три стартовые встречи в Лиге наций и возглавляет четверку дивизиона А.

Лузитаны обыграли Уэльс, Норвегию и Данию. Интересно, что демарш Роналду может обернуться дисквалификацией игрока на срок до шести месяцев.

Напомним, что за всю историю Роналду сыграл целых 234 матча за сборную Португалии, забив 146 голов. Он помог пиренейцам выиграть Евро-2016, а также дважды триумфировать в Лиге наций.