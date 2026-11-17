Збірна Білорусі пробилася до плей-оф Ліги націй та може претендувати на підвищення у класі. Однак зустріч із командою України для представників країни-співучасниці агресії проти нашої держави неможлива.

Білоруси несподівано фінішували другими у своїй групі та отримали шанс поборотися за місце у дивізіоні В. Тим часом українська збірна ризикує опуститися до плей-оф, де серед потенційних суперників могли б опинитися й сусіди, передає 24 Канал.

Білорусь пробилася до плей-оф Ліги націй

Збірна Білорусі посіла друге місце у квартеті С1, пропустивши вперед лише Албанію. Водночас білоруси випередили Фінляндію завдяки кращим результатам особистих зустрічей: перемога з рахунком 1:0 та нічия 0:0.

Тепер команда отримала можливість поборотися за підвищення у класі. У плей-оф білоруси зустрінуться з однією зі збірних, які посядуть четверті місця у групах дивізіону В.

У переліку учасників боротьби за збереження прописки у дивізіоні В може бути й Україна. Для цього команді Андреа Мальдери потрібно програти грузинам.

Чому Україна не зіграє з білорусами

Наразі збірна України має чотири очки та посідає третю сходинку у групі B2. Грузія відстає на два бали й зберігає шанси випередити українців. Долю протистояння вирішить очний матч команд, який відбудеться 17 листопада о 21:45.

Якщо українці програють грузинам, їм доведеться грати у плей-оф за збереження місця в дивізіоні В. Серед потенційних суперників нашої команди також Кіпр, Фарерські острови та Естонія.

Однак зустріч із білорусами виключена. Ще у 2022 році УЄФА ухвалив рішення розводити збірні України та Білорусі під час жеребкувань, щоб вони не могли зустрітися на футбольному полі.

Це обмеження поширюється не лише на плей-оф Ліги націй, а й на кваліфікацію до чемпіонату Європи-2028. Тож навіть якщо обидві команди опиняться на одному етапі турніру, зіграти між собою вони не зможуть.