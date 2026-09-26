Грузія звільнила Саньоля перед грою з Україною: хто тренуватиме команду у наступному матчі

Наступний суперник збірної України несподівано зіштовхнувся з кадровими змінами за кілька днів до матчу проти команди Андреа Мальдери. Легенда французького футболу більше не тренує Грузію.

Поразка збірної Грузії у стартовому поєдинку Ліги націй у дивізіоні B спонукала до керівників місцевого футболу до серйозних змін. Віллі Саньоль більше не очолює команду, пише 24 Канал.

Хто замінить Саньоля у збірній Грузії

Ввечері 25 вересня Грузія поступилась Північній Ірландії (0:1) у матчі першого туру Ліги націй.

Після цього Грузинська федерація футболу розіслала місцевим ЗМІ пресреліз щодо змін у національній команді.

Під керівництвом Саньоля збірна Грузії досягла історичного успіху. 2024 року команда вперше зіграла у фінальній частині чемпіонату Європи, де вийшла з групи і потрапила до 16 найкращих команд турніру. Дякуємо Віллі Саньолю за кожну хвилину, проведену в збірній Грузії, і за емоції, які ми разом пережили на цьому історичному шляху,

– йдеться в заяві.

Французького фахівця на посаді замінить місцевий спеціаліст Рамаз Сванадзе, який був наставником молодіжної збірної U-21.

Саньоль керував збірною Грузії з лютого 2021 року. За цей час національна команда провела 57 матчів.

Що відомо про матч Грузія – України

Поєдинок розпочнеться 28 вересня о 19:00 за київським часом. Матч відбудеться у Тбілісі, на стадіоні "Борис Пайчадзе".

Зазначимо, що до гри другого туру наша команда підходить після перемоги над Угорщиною (1:0).