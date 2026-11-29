Збірна України з баскетболу не змогла реабілітуватися за поразку від Португалії. Команда Айнарса Багатскіса поступилася Чорногорії та ускладнила собі боротьбу за вихід на ЧС-2027.

Матч другого етапу кваліфікації відбувся на арені у Ризі. Українці були фаворитами у цій грі, адже на виїзді були сильнішими за балканців, передає 24 Канал.

Як розгорталася гра

Початок зустрічі виявився непростим для української команди. У першій чверті суперники активно користувалися помилками наших баскетболістів і знаходили можливості для легких набраних очок.

Попри це, стартовий відрізок завершився внічию – 19:19. У другій чверті чорногорці зуміли трохи відірватися та пішли на велику перерву за переваги у три очки – 36:33.

Після відпочинку українцям не вдалося перехопити ініціативу. У третій десятихвилинці Чорногорія збільшила свою перевагу ще на чотири очки – 55:48.

У заключній чверті синьо-жовті спробували врятувати ситуацію та навіть виграли цей відрізок із рахунком 23:22. Однак цього виявилося недостатньо, щоб наздогнати суперників.

Підсумковий рахунок зустрічі – 71:77 на користь Чорногорії. Найрезультативнішим у складі нашої команди став Максим Шульга, на рахунку якого 17 очок.

Україна ризикує втратити позиції у відборі на чемпіонат світу

Нагадаємо, що 26 листопада українська збірна поступилася Португалії на виїзді з рахунком 90:95.

Важливо, що в обох листопадових матчах українцям не міг допомогти один із лідерів команди Олексій Михайлюк. Баскетболіст Юти проводить успішний відрізок у НБА, однак цього разу не підсилив національну збірну.

Боротьба за путівку на чемпіонат світу-2027 для України ще не завершена. Наступного року на команду чекають два надзвичайно важливі поєдинки: гостьова зустріч із Грецією та домашній матч проти Португалії.

Наразі підопічні Багатскіса посідають 3 місце у групі, яке є останнім прохідним на чемпіонат світу.