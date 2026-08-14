Коли відбудеться наступний матч збірної України та хто стане суперником

Збірна України з футболу готується до старту у новому турнірі. Вже восени "синьо-жовті" спробують досягти успіху у п'ятому розіграші Ліги націй.

Початок року видався невдалим для нашої національної команди. Ще під керівництвом Сергія Реброва Україна провалила завдання виходу на чемпіонат світу-2026, повідомляє 24 Канал.

Коли гратиме збірна України

Вирішальною стала поразка від Швеції у березні в рамках стикових ігор (1:3). Як наслідок, збірна не потрапила на Мундіаль, а Сергій Ребров залишив свою посаду.

Свої наступні матчі Україна проведе вже наприкінці вересня. 25-го числа наша команда зіграє на виїзді, суперником стане збірна Угорщини. Зустріч пройде в Будапешті. Початок – о 21:45 за київським часом.

Цей матч стане першим з шести, які Україна проведе в групі Ліги націй в рамках дивізіону В. Також в наш квартет потрапили Грузія та Північна Ірландія. Загалом у вересні-жовтні наша команда відіграє аж чотири зустрічі поспіль:

25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна

Угорщина – Україна 28 чересня, 19:00. Грузія – Україна

Грузія – Україна 2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія

Україна – Північна Ірландія 5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина

Що відомо про нового тренера

У новий цикл "синьо-жовті" входять під керівництвом першого в нашій історії іноземного тренера. У травні УАФ призначила коучем італійця Андреа Мальдеру.

З 2016 по 2021 роки спеціаліст вже працював у нашій збірній в ролі асистента головного тренера Андрія Шевченка. У червні Мальдера вже дебютував на новій посаді. У першому матчі Андреа здобув перемогу, обігравши у спарингу Польщу (2:0).

А ось другу товариську зустріч збірна України так і не дограла. У другому таймі за рахунку 1:2 на користь Данії Крістіан Еріксен втратив свідомість через зупинку серця. У підсумку гру так і не завершили.