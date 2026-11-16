Футболіст збірної України Георгій Судаков прокоментував власну ситуацію у Бенфіці. Розповів півзахисник про це у таборі національної команди.

Українець почав покращувати свої позиції у португальському футболі. Георгій Судаков відповів на запитання журналіста 24 Каналу про те, чи додає йому це впевненості у таборі збірної.

Що Судаков сказав про Бенфіку та збірної України

Георгій зізнався, що для нього це непорівнювані теми.

Я, щиро кажучи, не хочу порівнювати клуб і збірну. Це зовсім різне життя. Для мене кожен виклик у збірну – особливий ковток повітря. Не знаю як це пояснити,

– зазначив Судаков.

Наш земляк також додав, що для нього особливою є можливість комунікації з іншими українцями, якої стає значно більше саме під час міжнародних пауз.

Мені здається, що коли ти переходиш в європейську команду – інакше ставишся до збірної, якось особливо. Коли приїжджаю у збірну, можу поспілкуватися з хлопцями. Навіть не знаю як пояснити. Це зовсім інше. Тому немає сенсу порівнювати це,

– додав Георгій.

Зауважимо, що нещодавно записав на свій рахунок гол та результативну передачу у матчі Ліги Європи. Сам футболіст відреагував на вдалі дії за Бенфіку.

Як складається сезон для Судакова

У поточній кампанії українець провів в усіх турнірах 20 матчів за "орлів". На його рахунку 3 голи та 2 асисти.

Півзахисник є одним з тих, хто може зіграти вирішальний матч збірної України у групі Ліги націй. Поєдинок проти Грузії відбудеться 17 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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