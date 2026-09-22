Грає за клуб, але не поїхав у збірну України: Ярмолюк вперше прокоментував невиклик від Мальдери

Збірна України з футболу готується до старту в новому офіційному турнірі. Вже у п'ятницю, 25 вересня, "синьо-жовті" зіграють перший матч в Лізі націй.

Андреа Мальдера викликав аж 30-х гравців на цей збір національної команд. Проте у ньому не опинився півзахисник Єгор Ярмолюк, на що сам футболіст відреагував у себе на сторінці в інстаграм.

Що з Ярмолюком

Футболіст Брентфорда має пройти лікування під час паузи на матчі збірних. Поки що ж Єгор грає за лондонців, тому його відсутність у заявці збірної викликала обурення у багатьох фанатів.

Ярмолюк же запевнив, що не уникає матчів збірної і вважає виклик до команди привілеєм та мрією. Він висловив розчарування тим, що має лікувати травму саме в цей період.

Я пропустив значну частину передсезонної підготовки Брентфорда через травму. Клуб запланував для мене період реабілітації на цей час. Навіть зараз я не можу викладатися на 100% за клуб. Для мене це важко, я ненавиджу пропускати матчі, але я розумію, що проходження належного процесу відновлення допоможе мені бути більш ефективним на полі. Дякую за розуміння, давайте підтримувати наших хлопців у збірній,

– написав Ярмолюк.

Як українець грає за Брентфорд

Минулого сезону Єгор був основним гравцем Брентфорда, але влітку клуб підписав Сангаре на його позицію. Зрештою у поточному сезоні Ярмолюк має менше ігрової практики.

Українець зіграв у всіх семи зустрічах за "бджіл", проте в основі вийшов тільки тричі. На рахунку Ярмолюка два асисти у поточній кампанії. Його команда йде четвертою в АПЛ після 5-ти турів.

Нагадаємо, що Україна зіграє в Лізі націй 2026/2027 в дивізіоні В. Суперниками підопічних Мальдери будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

До слова, у збірній України також немає воротаря Реала Андрія Луніна. Серед ймовірних причин його відсутності називється небажання самого футболіста приїжджати у табір "синьо-жовтих".