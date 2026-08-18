Збірна України розгубила волейболістів перед ЧЄ-2026: що сталось

Національна команда України з волейболу потрапила у несподівану ситуацію під час організації підготовки до Євроволею. Їх довелось вирішувати прямо у дорозі на збір.

Діагональний нападник збірної України Василь Тупчій повідомив, що значна частина команди не зуміла вчасно виїхати з Таллінна у Гельсінкі. Про це волейболіст розповів у своєму телеграм-акаунті.

Що сталось зі збірною України

Наразі наша команда готується до двох товариських поєдинків проти Фінляндії. Шлях на місце проведення ігор для представників України був запланований водним маршрутом з естонської столиці, але не всі були уважними під час мандрівки.

Поки хлопці милувались краєвидами, поромами, 10 чоловік залишились у Таллінні. Не потрапили на пором. Будемо їх чекати у Гельсінкі. Наступний паром десь через дві годинки. І таке буває,

– зазначив Тупчій.

Зазначимо, що матчі проти Фінляндії пройдуть у закритому режимі. Ігри проти цього опонента стануть першими в історії нашої національної команди на які її члени діставались поромами.

Що потім для збірної України

Василь Тупчій та його партнери по команді на груповому етапі зіграють проти Португалії, Болгарії, Польщі, Ізраїлю та Північної Македонії.

Турнір розпочнеться з 15 вересня та пройде в Італію, Болгарії, Фінляндії та Румунії. Починаючи з півфіналу всі ігри відбуватимуться на арені у Мілані.