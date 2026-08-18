Диагональный нападающий сборной Украины Василий Тупчий сообщил, что значительная часть команды не смогла вовремя выехать из Таллинна в Хельсинки. Об этом волейболист рассказал в своем Telegram-аккаунте.

Что произошло с сборной Украины

Сейчас наша команда готовится к двум товарищеским матчам против Финляндии. Путь к месту проведения игр для представителей Украины был запланирован по водному маршруту из эстонской столицы, но не все были внимательны во время путешествия.

Пока ребята любовались пейзажами и паромами, 10 человек остались в Таллинне. Не успели на паром. Будем ждать их в Хельсинки. Следующий паром примерно через два часа. Такое бывает,

– отметил Тупчий.

Отметим, что матчи против Финляндии пройдут в закрытом режиме. Игры против этого соперника станут первыми в истории нашей национальной команды, на которые ее члены добирались на паромах.

Что дальше для сборной Украины

Василий Тупчий и его партнеры по команде на групповом этапе сыграют против Португалии, Болгарии, Польши, Израиля и Северной Македонии.

Турнир начнется 15 сентября и пройдет в Италии, Болгарии, Финляндии и Румынии. Начиная с полуфинала все игры будут проходить на арене в Милане.