Діагональний нападник збірної України Василь Тупчій повідомив, що значна частина команди не зуміла вчасно виїхати з Таллінна у Гельсінкі. Про це волейболіст розповів у своєму телеграм-акаунті.
Що сталось зі збірною України
Наразі наша команда готується до двох товариських поєдинків проти Фінляндії. Шлях на місце проведення ігор для представників України був запланований водним маршрутом з естонської столиці, але не всі були уважними під час мандрівки.
Поки хлопці милувались краєвидами, поромами, 10 чоловік залишились у Таллінні. Не потрапили на пором. Будемо їх чекати у Гельсінкі. Наступний паром десь через дві годинки. І таке буває,
– зазначив Тупчій.
Зазначимо, що матчі проти Фінляндії пройдуть у закритому режимі. Ігри проти цього опонента стануть першими в історії нашої національної команди на які її члени діставались поромами.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Що потім для збірної України
Василь Тупчій та його партнери по команді на груповому етапі зіграють проти Португалії, Болгарії, Польщі, Ізраїлю та Північної Македонії.
Турнір розпочнеться з 15 вересня та пройде в Італію, Болгарії, Фінляндії та Румунії. Починаючи з півфіналу всі ігри відбуватимуться на арені у Мілані.