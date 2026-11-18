Уже 6 грудня відбудеться жеребкування відбору на чемпіонат Європи 2028. Він триватиме з березня 2027 року до березня 2028 року.

В УЄФА визначили долю Росії перед прийдешнім турніром. Збірна країни-агресорки не включена до складу учасників кваліфікаційних матчів на Євро-2028, повідомляє сайт УЄФА.

Що відомо про позицію УЄФА щодо збірної Росії

Збірна Росії не допущена до кваліфікаційних матчів на Євро-2028. У жодному з 5 кошиків, на які поділені 54 учасники відбору на чемпіонат Європи, немає збірної Росії.

Пресслужба УЄФА опублікувала циркуляр, у якому детально розписала процес майбутнього жеребкування. У відборі на Євро змагатимуться 54 збірні, які брали участь у Лізі націй сезону 2026/27. Збірної Росії серед них не було, тож і у відборі на Євро посіпак Путіна не буде.

Слід зазначити, що УЄФА виключив усі російські збірні та команди з футболу з усіх міжнародних змагань одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Попри певні розмови, що УЄФА може повернути росіян у футбол, реальне рішення виглядає інакше. Водночас під санкції УЄФА не потрапила збірна Білорусі, й вона братиме участь у відборі на чемпіонат Європи 2028 року.

Як на рішення УЄФА відреагували російські вболівальники

Цікаво було почитати, як на очікуване рішення від УЄФА реагують у самій країні-терористці. Деякі з них навіть доволі адекватно звинувачують в усьому рішення Путіна проводити так звану СВО. Інші пишуть, що їм варто переходити в азійську конфедерацію, оскільки в Європі їх ніхто бачити не хоче.

А ось інші не розуміють, що вся проблема у воєнній політиці їхнього очільника Путіна. Вони шукають теорії змов, мовляв, континентальна першість відбудеться у Великій Британії, й там зроблять усе, щоб не пустити до себе росіян. Деякі продовжують показувати "кузькину матір" та говорити, що вони проживуть без Євро, але вся Європа відчує військову міць росіян.

Нагадаємо, що нещодавно Спортивний арбітражний суд у Лозанні зобов'язав повернути російські збірні з хокею на чемпіонат світу. Утім, це рішення обернулось масовим демаршом з боку інших країн і навіть спонсорів, які відмовились допомагати турніру, де можуть грати росіяни.