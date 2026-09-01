Від Усика та Шевченка до Беленюка: як виглядали зірки спорту України в шкільні роки

У вівторок, 1 вересня, в Україні святкують День знань. Тисячі дітей йдуть в школу, а дорослі із ностальгією згадують цей період.

Не є виключенням і спортсмени, які також з теплотою згадують шкільні роки. 24 Канал вирішив зробити підбірку фотографій, як українські зірки спорту виглядали у школі.

Олександр Усик

Один з найкращих боксерів світу провів дитинство у Сімферополі, де і народився. Проте пішов у школу Олександр у Риботині (Чернігівщина), де навчався до четвертого класу. У селі він допомагав батькам та навіть пас худобу



Олександр Усик разом з мамою / фото з соцмереж боксера

Еліна Світоліна

Найкраща тенісистка України навчалась в Одесі, де і почала робити перші кроки в тенісі. Зрештою коли Еліні виповнилось 13, вона перебралась в Харків і там почала шлях у професійний теніс.



Світоліна із однією з перших медалей / фото із соцмереж тенісистки

Андрій Шевченко

Володар Золотого м'яча-2004 народився на Київщині і вже у три роки перебрався в столицю. Саме там, на Оболоні, Шевченко пішов у школу №216. І саме там у 9 років його вперше помітив футбольний тренер Олександр Шпаков, забравши в академію Динамо. Раніше ми розповідали про дружину Андрія Шевченка та що про неї відомо.



Андрій Шевченко навчався у Києві на Оболоні / фото з відкритих джерел

Ольга Харлан

Найтитулованіша українська фехтувальницяздобувала освіту у своєму рідному Миколаєві. До восьмого класу це була загальноосвітня школа, але потім Харлан перейшла до спеціалізованої школи-інтернату та закінчила Миколаївське вище училище фізичної культури.



Як виглядала Ольга Харлан у дитинстві / фото xsport

Віталій та Володимир Кличко

Батько Кличків був військовим авіатором, тому родина часто жила в переїздах. Володимир та Віталій встигли змінити кілька шкіл у різних країнах. Серед них були Казахстан, Чехословаччина та Литва, але базову середню та вищу освіту вони здобули вже в Києві. До слова, ми згадували про доньку Володимира Кличка та де вона зараз.

Віталій і Володимир Клички в молодості / фото з відкритих джерел

Михайло Мудрик

Перші шкільні роки Мудрика минули у його рідному Краснограді, що нині носить назву Берестин (Харківщина). Мама працювала вчителькою молодших класів, після чого вона привела сина до місцевої дитячо-юнацької спортивної школи.



Михайло Мудрик у юному віці / фото з відкритих джерел

Ярослава Магучіх

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту проходила навчання у рідному Дніпрі. Легкоатлетка навчалася та закінчила спеціалізований коледж Дніпровського вищого училища фізичної культури.



Фотографія Ярослави Магучіх з дитячого періоду / фото з відкритих джерел

Сергій Ребров

Екстренер збірної України народився в Горлівці і саме там він провів по суті все дитинство. Ребров постійно присвячував себе спорту, займаючись баскетболом, легкою атлетикою та волейболом. Проте футбол все ж взяв гору.



Як Сергій Ребров виглядав у дитинстві / фото з відкритих джерел

Святослав Михайлюк

Один з двох чемпіонів НБА з України закінчив престижну гуманітарну гімназію в рідних Черкасах. Його батько працював в університеті, а мама була біологом. Михайлюк успішно поєднував уроки зі спортом, а перші баскетбольні кроки Святослав робив вже після переїзду в США.



Святослав Михайлюк навчався у Черкасах / фото з відкритих джерел

Марта Костюк

Марта народилась у Києві і до 8-го класу відвідувала одну зі звичайних київських шкіл. Потім завантажений графік тренувань змусив її перейти на індивідуальну форму навчання. Вона самостійно виконувала домашні завдання в дорозі та двічі на рік складала іспити.



Марта Костюк доволі рано розпочала тенісну кар'єру / фото з відкритих джерел

Олександр Шовковський

Шовковський є корінним киянином та по суті все життя прожив у столиці. Там він пройшов всю середню освіту у школі №170 на Оболоні, а з семи років виступав у ДЮСШ київського Динамо.



Олександр Шовковський всю кар'єру присвятив Динамо / фото з відкритих джерел

Жан Беленюк

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби навчався у школі №271 у Києві. Сам Беленюк характеризував як круту і саме у ній у 2000 році він розпочав свої перші тренування з боротьби.



Який вигляд мав Жан Беленюк в дитинстві / фото з відкритих джерел