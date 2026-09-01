Не являются исключением и спортсмены, которые также с теплотой вспоминают школьные годы. 24 Канал решил собрать подборку фотографий, на которых запечатлены украинские звезды спорта в школьные годы.

Александр Усик

Один из лучших боксеров мира провел детство в Симферополе, где и родился. Однако в школу Александр пошел в Рыботине (Черниговская область), где учился до четвертого класса. В селе он помогал родителям и даже пас скот



Александр Усик вместе с мамой / фото из соцсетей боксера

Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины училась в Одессе, где и начала делать первые шаги в теннисе. В конце концов, когда Элине исполнилось 13 лет, она переехала в Харьков и там начала свой путь в профессиональном теннисе.



Свитолина с одной из первых медалей / фото из соцсетей теннисистки

Андрей Шевченко

Обладатель "Золотого мяча-2004" родился в Киевской области и уже в три года переехал в столицу. Именно там, на Оболони, Шевченко пошел в школу № 216. И именно там в 9 лет его впервые заметил футбольный тренер Александр Шпаков, взяв в академию "Динамо". Ранее мы рассказывали о супруге Андрея Шевченко и о том, что о ней известно.



Андрей Шевченко учился в Киеве на Оболони / фото из открытых источников

Ольга Харлан

Самая титулованная украинская фехтовальщица получала образование в своем родном Николаеве. До восьмого класса это была общеобразовательная школа, но затем Харлан перешла в специализированную школу-интернат и окончила Николаевское высшее училище физической культуры.



Как выглядела Ольга Харлан в детстве / фото xsport

Виталий и Владимир Кличко

Отец Кличко был военным летчиком, поэтому семья часто переезжала. Владимир и Виталий успели сменить несколько школ в разных странах. Среди них были Казахстан, Чехословакия и Литва, но базовое среднее и высшее образование они получили уже в Киеве. К слову, мы упоминали о дочери Владимира Кличко и о том, где она сейчас.

Виталий и Владимир Кличко в молодости / фото из открытых источников

Михаил Мудрик

Первые школьные годы Мудрика прошли в его родном Краснограде, который сейчас носит название Берестин (Харьковская область). Мама работала учительницей младших классов, после чего она привела сына в местную детско-юношескую спортивную школу.



Михаил Мудрик в юном возрасте / фото из открытых источников

Ярослава Магучих

Мировая рекордсменка по прыжкам в высоту обучалась в родном Днепре. Легкоатлетка училась и окончила специализированный колледж Днепровского высшего училища физической культуры.



Фотография Ярославы Магучих из детского периода / фото из открытых источников

Сергей Ребров

Бывший тренер сборной Украины родился в Горловке и именно там провел практически все детство. Ребров постоянно посвящал себя спорту, занимаясь баскетболом, легкой атлетикой и волейболом. Однако футбол все же взял верх.



Как Сергей Ребров выглядел в детстве / фото из открытых источников

Святослав Михайлюк

Один из двух чемпионов НБА из Украины окончил престижную гуманитарную гимназию в родных Черкассах. Его отец работал в университете, а мама была биологом. Михайлюк успешно совмещал учебу со спортом, а первые шаги в баскетболе Святослав делал уже после переезда в США.



Святослав Михайлюк учился в Черкассах / фото из открытых источников

Марта Костюк

Марта родилась в Киеве и до 8-го класса училась в одной из обычных киевских школ. Затем плотный график тренировок заставил ее перейти на индивидуальную форму обучения. Она самостоятельно выполняла домашние задания в дороге и дважды в год сдавала экзамены.



Марта Костюк довольно рано начала теннисную карьеру / фото из открытых источников

Александр Шовковский

Шовковский – коренной киевлянин и, по сути, всю жизнь прожил в столице. Там он получил среднее образование в школе № 170 на Оболони, а с семи лет тренировался в ДЮСШ киевского "Динамо".



Александр Шовковский всю карьеру посвятил "Динамо" / фото из открытых источников

Жан Беленюк

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе учился в школе № 271 в Киеве. Сам Беленюк характеризовал ее как "крутую", и именно в ней в 2000 году он начал свои первые тренировки по борьбе.



Как выглядел Жан Беленюк в детстве / фото из открытых источников