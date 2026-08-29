У Кличко-младшего было достаточно разнообразных отношений со знаменитыми женщинами. Однако семью украинец создал только с одной из них, сообщает 24 Канал.

Сколько детей у Владимира Кличко

Речь идет об известной американской актрисе Хейден Панеттьери, с которой Владимир прожил в браке пять лет. Пара начала встречаться в 2010 году, а в 2013-м официально поженилась.

В итоге Панеттьери родила от Кличко девочку, которая до сих пор остается его единственным ребенком. В декабре 2014 года на свет появилась дочь Кая-Евдокия.

Сначала ее звали просто Короткая, но потом добавили вторую часть имени в честь бабушки братьев Кличко. Первые годы дочь жила с обоими родителями, а в июне 2015 года ее крестили в Украине в Киево-Печерской лавре.



Как выглядела семья Кличко до развода / фото из инстаграма Панеттьери

Однако появление дочери вызвало у Панеттьери послеродовую депрессию, которая вылилась в зависимость от алкоголя и наркотиков. Это и разрушило звездную семью: в 2018 году пара рассталась.

Где сейчас дочь Владимира Кличко

Кая-Евдокия осталась с отцом, а в конце концов даже поселилась в Киеве вместе с мамой Владимира. Именно в столице Украины и жила девушка до 2022 года.

Начало полномасштабной войны она встретила в Киеве, и Кличко-младший решил вывезти девочку и мать за границу. Они находились в Германии, где живет Владимир.

Однако при этом появлялась информация, что Кая-Евдокия вернулась в Киев. Бывший боксер не комментировал в открытых источниках, где именно находится 11-летняя девочка. Владимир говорил, что "она находится в безопасности и окружена любовью близких".



Как выглядит дочь Владимира Кличко / фото из открытых источников

Какая она, Кая-Евдокия

Она очень похожа на мать, ведь у нее светлые волосы и сходные черты лица. Кличко-младший говорит, что дочь любит кататься на лошадях и лыжах. При этом, как и отец, девочка является полиглотом.

Кая-Евдокия общается на пяти языках: украинском, английском, немецком, русском и французском. Напомним, что после развода Кличко лишил Панеттьери родительских прав и полностью взял на себя опеку над дочерью.

Тем не менее, Хейден осталась в хороших отношениях со спортсменом. Панеттьери периодически виделась с дочерью, но в середине августа жизнь актрисы неожиданно оборвалась.

Пока официально не установлены причины смерти 36-летней Хейден Панеттьери. После этого инцидента Кличко высказался о трагедии с его бывшей женой.