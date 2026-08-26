У Владимира в свое время было немало романов, в том числе со звездами. Но самой знаковой парой для боксера стала известная актриса Хейден Панеттьери, сообщает 24 Канал.

Как складывалась совместная жизнь Кличко и Панеттьери

Пара начала встречаться в 2010 году, а через три года официально поженилась. В 2014 году Панеттьери родила дочь, которую назвали Кайя-Евдокия.

К сожалению, рождение девочки повлияло на отношения между супругами. У Хейден началась послеродовая депрессия, из-за которой она стала злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами.

В 2018 году Кличко и Панеттьери развелись. В результате Кайя-Евдокия осталась жить с отцом. Более того, после судебных разбирательств Владимир лишил Хейден родительских прав.

Почему Панеттьери лишили опекунства

Как позже призналась сама актриса, она не была готова обеспечить ребенку счастливое детство и не стала полноценной матерью. Причиной стала та самая депрессия и зависимость от алкоголя и наркотиков.



Как выглядела семья Кличко до развода / фото из инстаграма Панеттьери

Кроме того, она назвала Владимира прекрасным отцом. В итоге Кличко-младший и стал единственным опекуном для дочери, но при этом не лишил ее общения с Хейден.

Актрисе в итоге удалось частично преодолеть последствия депрессии. Панеттьери возобновила профессиональную карьеру и даже написала биографическую книгу.

Почему умерла Панеттьери

Девочка же до 2022 года жила в Киеве с бабушкой (мамой Владимира). Однако с началом полномасштабной войны бывший боксер вывез их в Германию. К сожалению, в августе 2026 года жизнь Хейден Панеттьери оборвалась.

Женщина скончалась в возрасте 36 лет при неустановленных обстоятельствах. Среди гипотез называется и передозировка наркотиками, однако следствие пока официально не установило причину. После этого Кличко отреагировал на смерть Панеттьери.