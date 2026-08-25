Кличко-младший всегда пользовался успехом у женщин и, как следствие, имел немало романов со звездами. Но главной женщиной в жизни украинца была Хейден Панеттьери, сообщает 24 Канал.

Как познакомились Кличко и Панеттьери

Девушка была известной актрисой, что особенно привлекало Владимира. Пара впервые познакомилась в 2009 году на вечеринке у друзей и уже через год начала роман.

Впрочем, Кличко и Панеттьери не все время были вместе. В течение следующих двух лет они ненадолго развелись и снова сходились. В итоге звезды решили узаконить отношения в 2013 году и официально поженились.

На тот момент Хейден уже была беременна, с чего даже перенесли свадьбу. В 2014 году на свет появилась их единственная дочь, которую назвали Кая-Евдокия.



Семья Кличко до развода / Фото из инстаграма Панеттьери

Почему Кличко развелся с Панеттьери

Однако рождение дочери вызвало у Хейден послеродовую депрессию. Из-за этого актриса стала злоупотреблять алкоголем и пристрастилась к запрещенным веществам.

Некоторое время Владимир пытался помочь жене справиться с проблемами. Но все же в 2018 году боксер решил развестись с Панеттьери и взял дочь к себе.

Более того, позже Кличко оформил полную опеку над Каей-Евдокией, лишив американку родительских прав. Сама же Хейден добровольно пошла на этот шаг.



Панеттьери и Кличко прожили пять лет в браке / Фото из инстаграма актрисы

Она отмечала, что Владимир – хороший отец, а она, напротив, не смогла обеспечить ребенку стабильное будущее. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради Каи-Евдокии.

Как умерла Хейден Панеттьери

Отметим, что после разрыва с Панеттьери Кличко перестал публично рассказывать о своих отношениях. На данный момент нет никаких официальных подтверждений того, что боксер с кем-либо встречался после 2018 года.

Хейден начала лечение от зависимостей, возобновила актерскую карьеру и даже написала биографическую книгу. Но 16 августа 2026 года Панеттьери неожиданно скончалась в возрасте 36 лет.

На данный момент официально не объявлено о причинах смерти актрисы, а среди гипотез фигурировала передозировка запрещенными препаратами. Владимир Кличко уже публично отреагировал на кончину своей бывшей жены.